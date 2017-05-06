Milyonları rahatlatacak 7 hamle

Hükümet, esnaftan çiftçiye, yabancı yatırımcıdan futbol kulüplerine kadar toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt veren önemli bir hamle yaptı. Bir kısmı dün itibarıyla yürürlüğe giren bir kısmı da Meclis'e gönderilen yasa teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:İndirimli esnaf kredileri yeniden düzenlendi. İndirimli esnaf kredisinden KOSGEB'in sıfır faizli kredi desteğini alanlar da yararlanacak. Halk Bankası ve TESKOMB tarafından yüzde 50-100 faiz indirimli kredi imkânından yararlananların, başka kurumların faiz hibe desteklerinden yararlanmasını engelleyen düzenleme KOSGEB destekleri yönüyle esnetildi.Terör mağduru çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçları mal varlıklarının yüzde 30'unu kaybetmiş olmaları şartıyla 1 yıl süreyle ertelendi. Bu imkândan, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri illerinde faaliyet gösteren ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler yararlanabilecek. Çiftçilerin 2 ay içinde başvurmaları gerekiyor.İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı köyler ve mahalle halkının 130 yıldır süren mülkiyet mağduriyeti bitiyor. Yerleşim alanında ev, ahır ve müştemilatları bulunan Hazine'ye ait taşınmazların yüzölçümü 5 bin metrekareye kadar olan kısmı, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.İşletmeye geçmeyen elektrik üretim tesislerine ilişkin lisansların sonlandırılmasında esneklik sağlanarak yeni yatırımcıların önü açılıyor. İki ay içinde başvuranların teminatları iade edilecek.Türkiye'de 1.5 milyon dolar gayrimenkul yatırım fonu alan yabancılara vatandaşlık verilmesine ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu, 12 Ocak'ta yayımlanan kararla, en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı 3 yıl satmama, 2 milyon dolar sabit sermaye ve 3 milyon dolar mevduatı 3 yıl süreyle elinde bulundurmak şartıyla Türk vatandaşlığı hakkı getirmişti.Öğrenciler ve araştırmacılar kamuya ait eserlerden ücretsiz yararlanabilecek. Kütüphane, müzeler bünyesinde elektronik ortama aktarılan eserlerden dijital görüntü alırken ücret ödemeyecek.Hurdaya çıkan araç üzerindeki haciz kalkacak, vergi borcu silinecek. 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı silinecek.- 2.5milyon esnafa bir kredi desteği daha getiriliyor.- Terör mağduru çiftçinin borcu ertelendi. İstanbullu'nun 130 yıllık mülkiyet sorunu çözülüyor.- Futbol kulüpleri borçlarını ikişer aylık dönemde 36 taksitle ödeyebilecek.- Kamu eserlerinden ücretsiz yararlanılacak.- Elektrik lisansını iptal edene teminatı verilecek.- 1.5 milyon dolarlık gayrimenkul yatırım fonu alana vatandaşlık verilecek.- Hurdaya çıkan aracın borcu siliniyor.Kredi Garanti Fonu destekli kredide rekor kırıldı. Nisanda toplam 225 bin firmaya 160 milyar lira kredi imkânı sağlandığını belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Faizsiz KOSGEB kredisi kapsamında 238 bin 595 KOBİ, 5.9 milyar liralık kredi kullandı. Bu yıl yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme performansını gerçekleştireceğiz. Çalkantılı dönemde biraz bozulan bazı makro göstergeler de yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara indirilmiş olacak" dedi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Forum İstanbul'da yaptığı konuşmada teknoloji yatırımlarına destek verecek bir yatırım bankası kurulacağını belirterek, "Ya mevcut bir yatırım bankasını yapılandırmak lazım ya da yeni banka kurmak lazım. Mevcut banka, Türkiye Kalkınma Bankası olabilir, bu konu mayıs ayı sonrasında değerlendirilecek" dedi. Çift haneli enflasyonun kabul edilebilir olmadığını söyleyen Şimşek, "Ciddi sıkılaşmaya gidildi; bunun enflasyonda gecikmeli etkisi ortaya çıkacak" diye konuştu.Devlete olan bütün borçlara yeniden yapılandırma fırsatı getirilirken, futbol kulüplerine de bir fırsat kapısı açıldı. Borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 36 taksitte ödeyebilecekler. Konut ve işyerinde KDV istisnasının ayrıntıları da netleşti. Buna göre, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve yurtdışında yerleşmiş gerçek kişiler ile kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de olmayan kurumların Türkiye'den alacakları konut veya işyerleri KDV'den istisna olacak. Uygulamadan yararlanacaklar, satış bedelinin en az yarısını satış işleminden önce döviz olarak ülkeye getirmek zorunda. Kalan kısmı da 1 yıl içinde yine döviz olarak getirecekler. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Düzenleme inşaat sektörünü ve ekonomiyi hareketlendirecek" dedi.