Turizmciye Eximbank kalkanı

Türkiye ihracatının dörtte birini destekleyen Eximbank son dönemde zor günler yaşayan turizmciye el atmaya hazırlanıyor. Döviz getirici işlemler kapsamına giren turizm sektörü temsilcileriyle üç toplantı yaptıklarını ve yakın zaman içerisinde yeni adımlar atacaklarını söyleyen Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Turizm sektörüne yönelik özellikle vade yapılarına yönelik olarak desteklerimiz olacak. Biz banka olarak elimizden geleni yapacağız bu konuda" dedi.
2 MİLYARA YAKIN KAYNAK AYIRDIK
Geçtiğimiz yıl 2 milyara yakın bir kaynağı turizm sektörüne ayırdıklarını söyleyen Yıldırım, otel binası veya benzer yatırımlara destek olamadıklarını da belirtti. Bu rakamı hızlı bir şekilde artırmak istediklerini de söyleyen Yıldırım'ın verdiği hedeflere göre banka, 25.8 milyar dolarlık kredi, 14 milyar dolarlık sigorta işlemi ile 40 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. İlk üç ayda bazı şubelerin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, gelecek üç ayda da bu listeye Antalya
ve Kayseri'yi eklemeyi planladıklarını, devamında büyük illerden başlayarak diğer illerde de şube örgütlenmesine gideceklerini ifade etti. Türk ticaret merkezlerinde Eximbank çalışanlarının da olacağı bilgisini veren Yıldırım, bu hafta itibarıyla diğer bankalar gibi portföy garanti sistemiyle çalışmaya başlayan bir Eximbank olacağını bildirdi. Yıldırım ayrıca birçok Organize Sanayi Bölgesi'nde Eximbank elemanlarının da hizmet vermeye başlayacağını vurgulayarak, "Bankanın bir diğer projesi de fuarlara elemanlarını yollayarak fuar kapsamında yapılan ikili görüşmelerde ihracatçılara anında finansman sağlamak olacak. Böylece fuarlarda sözleşmeler tam anlamıyla bitirilecek" dedi.