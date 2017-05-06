Türkiye’ye para yağıyor

Türkiye'nin geleceğine güvenen ve kalıcı istikrarı satın almaya devam eden yabancı yatırımcılar, Hazine'nin dolar cinsinden en uzun vadeli tahvilini de adeta kapıştı. Hazine'nin, uluslararası piyasalarda 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Mayıs 2047 vadeli tahvil ihracında, iki saat içerisinde 1 milyar 750 milyon dolarlık satış yapıldı. Tahvile toplam 170'ten fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi.



6.25 MİLYAR $ FİNANSMAN

İhraç tutarı, Hazine'nin hesaplarına 11 Mayıs 2017'de girecek. Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar 250 milyon dolar finansman sağlanarak, sene başında öngörülen 6 milyar doların üzerine çıkılmış oldu.



YABANCI HÜCUMU SÜRÜYOR

Öte yandan, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına, siyasi istikrarı kalıcı hale getirmesi beklenen anayasa değişikliğinin referanduma sunulduğu 16 Nisan'dan iki hafta önce başlayan ilgisi, artarak devam ediyor. Yabancılar 2017 başından bu yana Borsa İstanbul'da 1 milyar 237 milyon dolarlık, tahvil-bono piyasasında ise 1 milyar 807 milyon dolarlık net alım yaptı. Tahvil piyasasında 10 Mart'tan bu yana net yabancı alımı 2 milyar 250 milyon dolara ulaştı.



BANKALARIN TAHVİLLERİNE YURTDIŞINDA BÜYÜK İLGİ

Türkiye'ye olan ilgi, bankacılık sektörünün yurtdışında gerçekleştirdiği borçlanmalara da olumlu yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası'nın 500 milyon dolarlık tahvil ihracına 1.7 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolarlık ihracına 4 kat talep gelmişti. Dün de Fibabanka'nın 300 milyon dolarlık tahvil ihracına 800 milyon dolar talep gelirken, Yapı Kredi Bankası 19 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 1 milyar 350 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı.



9 AYIN EN YÜKSEK YABANCI ALIMI

Yabancılar 21-28 Nisan haftasında 129.5 milyon dolarlık hisse senedi, 739.4 milyon dolarlık tahvil-bono alımı gerçekleştirdi. Yabancıların hisse senedi ile tahvildeki net girişi yaklaşık 870 milyon dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.