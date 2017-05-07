Kamyon parasıyla ticaret büyümez

Moldova ziyareti
nin son gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilen Moldova- Türkiye İş Forumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türk TIR'ları konusunu gündeme taşıdı. Taşımacılığın bir ticaret olmadığını söyleyen Yıldırım, "Taşınan yüklerden, kamyonlardan para almakla bir ülkenin ticareti büyümez" dedi. Türkiye'nin ekonomi hikâyesini de anlatan Yıldırım, 15 yılda ülkenin ortalama yüzde 6 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "En zor şartları yaşadığımız 2016'da bile yüzde 2.9'la dünya ortalamasının neredeyse 2 katı büyüdük. Ancak yeterli görmüyoruz. Daha fazlasını yapabiliriz" diye konuştu.
MİLLİ GELİR 2 TRİLYON DOLARA ÇIKACAK
15 yılda ihracatın 5'e katlandığını söyleyen Yıldırım, "Hedefimiz 2023'te ihracatı 500 milyar dolara, milli geliri 2 trilyon dolara, kişi başı milli geliri de 25 bin doların üzerine çıkarmak" dedi. 2016'da Türkiye'nin ihracat ortakları arasında Moldava'nın 9'uncu sırada olduğunu söyleyen Yıldırım, "İthalatta da 7'nci sırada. İlk 3'ü zorlamamız gerek" mesajı verdi.
TAŞIMACILIK BİR TİCARET DEĞİLDİR
Taşımacılığın
bir ticaret olmadığının altını çizen Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "Taşımacılık iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için bir araçtır. Taşınan yüklerden, kamyonlardan para almakla bir ülkenin ticareti büyümez. Aksine büyüme geciktirilmiş, engellenmiş olur. Bu nedenle asıl araçları ortadan kaldırınca ticaret doğacak. O zaman da vergi olacak, devletin gelirleri artacak ve hizmetler çok daha iyi yapılacak. Burada yatırım yapan işadamlarımızın iyi bir iz bıraktıklarını görmekten mutlu olduk. Bugün işadamlarımızın yaptığı yatırımlar 300 milyon dolar. Bu yeterli değil. Daha fazlasını yapacak imkânları olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılarımızın, özellikle Kişinev ve çevresini değiştiren projelere yönelmiş olmaları da ayrıca gurur verici. Hastane, otel, altyapı yatırımlarında Türk işadamlarımızın imzasını görmekten gurur duyuyoruz."
TÜRK FİRMALARINA SERBEST BÖLGE DAVETİ
Moldova
Başbakanı Pavel Filip ise iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinin önemli olduğunu belirterek, "Sadece ticaret hacminin artışı değil, aynı zamanda iş çevrelerinin karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımı önemlidir. Bu alanda Türk hükümetinin destek ve yardımlarını biliyoruz" dedi. Türkiye'nin yardımları doğrultusunda ülke ekonomisinin geliştiğini ifade eden Filip, "Geçen yıl yüzde 4 büyüdük. Bu yıl daha da yüksek rakamlara çıkacağız. Moldova'da şu anda 7 serbest ekonomi bölgesi var. Bu bölgelere 300 milyon dolarlık yatırım yapıldı. 8 bin kişi istihdam ediliyor. Türk firmalarının bu imkânı kullanmalarını istiyoruz. Onları serbest ekonomik bölgelere davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu
HACMİ ARTIRACAK YAPI MEVCUT
İş forumunda kısa bir konuşma yapan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, "İki ülke arasındaki ekonomik hacmi artıracak bir yapı artık mevcut" dedi.