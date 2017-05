Orta sınıfı Boğaz’da ev sahibi yapıyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'un hem trafiğini rahatlatacak hem de uluslararası bir geçiş üssü olmasını sağlayacak 6 mega proje hakkında gelinen son durum hakkında SABAH'a bilgi verdi. Bakan Arslan, SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu ziyaret etti. Kanal İstanbul'da 5 güzergâhta nihai aşamaya gelindiğini söyleyen Arslan, "Artık onlardan biri üzerinden yürüyeceğiz. Finansman modelini çalışıyoruz. Karma bir model olabilir" dedi. Maliyetin 15 milyar dolar olabileceğini belirten Arslan, kanal etrafındaki şehirleşmeyle ilgili de şöyle konuştu: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte planlıyoruz. Ekolojik sistemi bozmaması ve tatlı su kaynaklarına etki etmesesi için çalışmalar yapıyoruz." Arslan, proje tamamlandıktan sonra orta ve alt gelir grubundakilerin de kanal çevresinde ev sahibi olabileceklerini söyledi.İstanbul'un Yeni Havalimanı'nda 24 saat usulü çalışıldığını anlatan Arslan, "Şu an yüzde 44-45'lere geldik" dedi. İlk etapta iki pistin biteceğini, 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşılacağını hatırlatan Arslan, "Eş zamanlı üçüncü pist de yapılacak. 2023 hedefi 200 milyon yolcuya hizmet etmek" dedi. Atatürk Havalimanı'nın yapılaşmaya açılmayacağını, mevcut binaların fuar alanı olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Arslan, "Yine özel uçaklar ambulans uçak ve helikopterler oraya inebilir" diye konuştu.Haydarpaşa garı ve limanıyla ilgili imar çalışması yürütüldüğünü söyleyen Arslan, "Bu çalışmayı duyanlar Haydarpaşa Garı'nın kaldırılacağını sanıyor. Ama bu doğru değil. Gar korunacak. Yüksek hızlı trenlerin bir kısmı oraya gidecek" dedi.15 milyar $'lık Kanal İstanbul'da ilk kazma vurulacak.Marmaray'da banliyö hatların devamı 2018'de açılacak.Yeni havalimanının % 45'i tamamlandı.Haydarpaşa Garı kaldırılmıyor, yüksek hızlı trenler için hizmet verecek.Atatürk Havalimanı fuar alanı olacak.Harem Otogarı kalkacak, büyük cep terminalleri yapılacak.Harem Otogarı'nın kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Bakan Arslan, şöyle konuştu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı cep terminalleri var. Otobüslerin tamamını şehir içine sokmadan her iki yakada da terminallere getirip, oradan servislerle şehir içine dağıtma planı üzerinde çalışılıyor. O kapsamda zaten Harem kalkacak." Bakan Arslan, Marmaray'ın devamı olan her iki yakadaki banliyö hatlarının ise metro standardına çevrilip bağlanmasının 2018 sonunda tamamlanacağını kaydetti.