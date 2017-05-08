119 bin eleman aranıyor! İşte ayrıntılar...

İş arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR), şu an 118 bin 923 açık iş pozisyonu bulunuyor. Yani Türkiye genelinde bilgisayar teknikerinden bahçıvana, kuaförden bekçiye, avukattan aşçıya 119 bin eleman aranıyor. İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İşsizler, İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra;



-Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilir,

-Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilir,

-İşverenlerle doğrudan temasa geçebilir.



REKOR YERLEŞTİRME

İŞKUR, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı ile de Türkiye'nin çeşitli illerini gezerek, istihdamı artırmaya çalışıyor. 2017 yılı için 2 milyon kişiye istihdam hedefinde kilit rol oynayan İŞKUR, verdiği eğitimlerle de kalifiye eleman yetiştiriyor. Öte yandan İŞKUR, Ocak ayında rekor kırarak 215 bin 482 kişiyi işe yerleştirdi. Bunun 92 bin 425 kişisi açık iş, 123 bin 57 kişisi de 'İŞKUR etkisi' olarak nitelendirilen kurumun açtığı kurs ve programlar sayesinde iş sahibi oldu.



HERKES MESLEK SAHİBİ OLACAK

İŞKUR 'Mesleğim yok' diyenlerin de elinden tutuyor. Kurum, eğitim programları ile iş ve meslek sahibi olma fırsatı sunuyor. İş arayanlar, İŞKUR'un Aktif İşgücü Programları aracılığıyla ilgi duyduğu bir alanda meslek sahibi olabiliyor, mevcut meslek bilgilerini gerçek iş ortamında uygulayarak deneyim kazanabiliyor, kendi işini kurmayı düşünüyorsa profesyonel destek alabiliyor veya Toplum Yararına Program ile geçici gelir sağlayabiliyor. Kurumun; Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı ve Girişimcilik Eğitim Programı ve Toplum Yararına Programı bulunuyor.



A'DAN Z'YE HERKESE İŞ

Hemen her meslek alanında açık iş pozisyonu bulunuyor. Tüm Türkiye'de en çok eleman aranan işlerden bazıları şöyle:



A-) Açkı ve polisaj tezgahı operatörü- metal işçiliği (47 kişi), ağaç biçme makinesi operatörü (hızarcıkeresteci) (26 kişi), ahşap boyama ve vernikleme elemanı (28 kişi), ahşap doğrama cnc makinesi operatörü (14), ahşap doğrama imalatçısı (3), ahşap iskeletçi (68), ahşap işleme cnc makinesi operatörü (8), ahşap işleme makineleri operatörü (10), ahşap işleme makinele- ri operatörü-ustası (2), ahşap kalıpçı (26), ahşap kenar bantlama makinesi operatörü (20), ahşap mobilya imalat ustası (121), ahşap mobilya imalatçısı (228), ahşap montaj elemanı (14), ahşap tekne imalat ustası (2), aile danışmanı, akaryakıt satış elemanı (pompacı) (550), akrilik iplik üretim işçisi, akrilik tezgah ustası, alakart aşçısı (5), alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) (12), alçı levha uygulayıcısı (51), alçı model kalıpçı (2), alçı sıva uygulayıcısı (7), alüminyum doğramacı (141), alüminyum imalat işçisi (22), alüminyum kaynakçısı (29), alüminyum kompozit cephe kaplamacısı (12), ambalajcı (el ile) (190), ambalajcı (makine ile) (34), ambar sorumlusu (19), ambar/depo görevlisi (586), ambulans sürücüsü (2), anestezi teknikeri, anestezi teknisyeni, animatör-eğlence hizmetleri (24), anketör (10), ara ütücü (26), araç çekici ve kurtarıcı platform operatörü, araç filo sorumlusu, araç kabul görevlisi (2), araç muayene istasyonu teknisyeni (6), araç takip görevlisi (kargo), arama kurtarma teknisyeni, arge elemanı (11), arge şefi, argon kaynakçısı (tığ kaynakçısı) (337), arı kovanı ve bal çıtası yapım işçisi (2), arıcılık teknikeri (2), ark kaynakçısı (17), arşiv destek elemanı, arşivci, asansör bakım ve onarım işçisi (52), asansör bakım ve onarım ustası (26), asansör kurucusu ve bakımcısı/elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımcısı (4), asansör montaj işçisi (46), asfalt işçisi (2), asfalt plenti operatörü (5), asma tavan ustası (metal) (2), aşçı (981), aşçı yamağı (çırağı) (8), aşçı yardımcısı (816), aşçıbaşı (4), aşçıbaşı yardımcısı, atıksu pompa operatörü, avukat (7), ayakçı (tekstil) (264), ayakkabı el montajcısı (5), ayakkabı imalatçısı (178), ayakkabı modelisti.



İNŞAATLARA 32 BİN 189 İŞÇİ

b-) Bagaj taşıyıcısı (bellboy) (54), bahçe bakım elemanı (13), bahçıvan (160), balık temizleme işçisi (52), balık yemi imal işçisi (30), bankacılık meslek elemanı (101), barmenbarmaid (87), baskı operatö- rü - tekstil (29), bayan kuaförü (123), beden işçisi (genel) (30 bin 295), beden işçisi (inşaat) (bin 384), beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) (172), beden işçisi (temizlik) (bin 272), bekçi (95), beko loder (kazıcı - yükleyici) operatörü (52), beton transmikser operatörü (51), bilgisayar donanım / teknolojisi teknikeri, bilgisayar işletmeni (operatörü) (18), bilgisayar mühendisi (27), bilgisayar programcısı (36), bilgisayar teknisyeni (53), bilgisayarlı makine (cnc operatörü ) (35), bisküvi imalat işçisi (140), bobin-katlama-büküm makine operatörü (75), bodinoz makinesi operatörü/ ambalaj-poşet imalat ustası (24), boyacı-metal (174), boyahane tesis takip işçisi (42), brode makinesi operatörü/brodeci (125), buhar kazanı operatörü/kazan ateşçisi (45), buhar makinesi işçisi-tekstil, bulaşıkçı ( bin 36), büfeci (101), büro işçisi (204), büro memuru (bin 276), büro yönetimi ve sekreterlik (109). (DEVAM EDECEK).