Aracını hurdaya çıkaracakların vergi ve idari para cezaları silinecek

Buna göre, 1997 model ve daha eski olan taşıtların, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2018'e kadar bedelsiz olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.

CEZALAR SİLİNİYOR

Bunların ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarından vazgeçiliyor.