Avrupa’ya dolmuşu getirecek

Üst düzey yönetimi tamamen değişen ve kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılan Karsan'da değişim devam ediyor. İç pazarla yetinmeyen şirket, kendi markasıyla yurtdışına açılma kararı aldı. Jest, Atak ve Star'ı yurtdışına ihraç etmeyi planlayan Karsan, böylece Türkiye'ye özgü "dolmuş kültürünü" Avrupa'ya öğretecek. Karsan'ın yeni CEO'su Okan Baş, iç pazarın sınırlı bir potansiyeli olduğunu, bu yüzden Avrupa'ya açılmayı hedeflediklerini söyledi. 2017'de 300 adetlik ihracat hedeflediklerini anlatan Baş, Jest, Atak ve Star'ın kendi pazarını yaratabilen araçlar olduğunu ifade etti.Baş, şöyle devam etti: "Bu nedenle, ürünlerimizi Avrupa'da göstermek ve tanıtımını sağlamak gerekiyor. Şu anda başta Fransa, Almanya, İspanya, İtalya olmak üzere minibüs kültürünü, ara ürünlere yönelik alışkanlığı Avrupa'ya taşıyoruz. Minibüslerin, bazı hatlarda otobüslerden daha verimli çalıştığını anlatıyoruz." Dönem dönem Renault, Peugeot, Hyundai gibi markalarla önemli projelere imza atan ve onlar için üretim yapan Karsan'ın 2009'dan itibaren kendi ürünlerini tasarlama ve üretme sürecine girdiğini anlatan Baş, Jest, Atak ve Star'ın tamamen özgün tamamen bir ihtiyaca yönelik yapılmış ürünler olduğunu kaydetti. Bugüne kadar 5 bin adet Jest satıldığını hatırlatan Baş, yeni Jest+ modelinin de büyük ilgi görmesini beklediklerini söyledi. Baş, 15 gün içerisinde 300 adet sipariş aldıklarını belirterek, iletişim yapmadan beklentilerinin iki katı rakama ulaştıklarını vurguladı.ABD Posta Servisi'nin "Yeni Nesil Posta Dağıtım Aracı" ihalesine giren Karsan, 6 adet prototip aracı 2017'nin son çeyreğinde teslim edecek. İhaleye giren şirketlerden birisinin çekildiğini ve 5 şirketin kaldığını söyleyen Okan Baş, şanslarının yüksek olduğunu kaydetti. Projede 10 yılda 180 bin adet araç alınacağını hatırlatan Baş, "Lojistik hareketlerinin hızlandığı bir dönem. Bu tür araçlara önemli bir talep var. Teknolojinin hayatımızın her alanında olduğu bu dönemde, hızlı ve verimli taşıma büyük potansiyele sahip. Bu araca sahip olmamız önemli bir değer" dedi.Karsan, amiral gemisi Jest'i yeniledi. "Kaptanımız Sensin" sloganıyla Türkiye'de üretimine başlanan Jest+, yenilenen yürüyen aksamı ve güçlü turbo beslemeli dizel motorunun yanı sıra daha yakışıklı görünümü ve rakipleri karşısında fark yaratan yakıt ekonomisiyle dikkatleri çekiyor. 2 yıl/sınırsız km garantisi sunan Jest+, 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyorElektrikli araçlara hız verdiklerini söyleyen Baş, Jest'in elektrikli versiyonunu ilk kez Hannover Fuarı'nda sergilediklerini kaydetti. Karsan'ın Avrupa'ya açılım hedefleri doğrultusunda Madrid Belediyesi'ne elektrikli Jest'i gösterdiklerini ifade eden Baş, şöyle konuştu: "Madrid Belediyesi, şehrin turistik bölgesinde kullanmak üzere 18 adet araç ihalesi açacak. İlk test sürüşleri olumlu geçti. Beklentilerini fazlasıyla karşıladık. İhaleye giren araçlardan 12 saatlik bir performans bekliyorlardı. Jest'le 18 saatlik bir performans verdik. Rakiplerimizin yüzde 35 üzerine çıktık. Verimlilik, menzil ve tırmanma gücünde rakiplerimizin ilerisindeyiz."