Dünyanın savunması İstanbul’da

Dünyanın en büyük 5 savunma sanayi fuarı arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı (IDEF) kapılarını 13'üncü kez açmaya hazırlanıyor. Fuarda, bu yıl 50'yi aşkın ülkeden yaklaşık 800 firma savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında en modern araç, malzeme ve sistemlerini tanıtacak. İki yılda bir düzenlenen IDEF, savunma sanayisiyle doğrudan ilişkili firmalar dışında, diğer sanayi dallarından da çok sayıda üretici firmayı ağırlayacak. En çok resmi heyet ağırlayan savunma sanayisi fuarları arasında yer alan IDEF'e, 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 124 heyetin katılması öngörülüyor.IDEF özellikleriyle kendi kategorisinde Türkiye'deki tek ve rakipsiz fuar olarak öne çıkarken dünyada ilk beş savunma sanayisi fuarı arasında bulunuyor. Fuarda B2G, B2B ve G2G görüşmelerinin büyük önemi var. Bu yıl görüşmeler "Meet at IDEF" sloganıyla düzenlenecek. Bu kapsamda, IDEF 2017'ye katılan her yabancı heyet ve katılımcı firmaya, üst düzey tedarik makamları, yabancı heyet ve diğer firmalarla birebir görüşme imkânı sunulacak. IDEF 2017'de 2 binin üstünde planlı iş görüşmesi yapılması ve bir dizi anlaşmaya imza atılması öngörülüyor.Savunma Teknolojileri ve Mühendislik (STM), insansız hava araçları teknolojisinde yeni bir boyuta geçiyor. Milli olarak geliştirilen kamikaze (vurucu drone) ve yapay zekâ algoritmalarıyla donatılan gözetleme maksatlı otonom "drone"ların "sürü" şeklinde hareket edip birlikte çoklu drone harekatı yapmaları sağlanacak. Yakın zaman içinde testleri tamamlanarak üretimlerine başlanacak "drone"lar, isimleriyle de dikkati çekiyor. İsimlerini, öz Türkçe savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan alan "Alpagu", "Kargu" ve "Togan"ın bu yıl göreve hazır hale gelmesi planlanıyor. Otonom veya manuel kullanılabilen Alpagu'nun Togan ve Kargu'dan farkı, sabit kanatlı olması ve bir lançerden fırlatılabilmesi.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) geliştirdiği toplam 16 projenin sergileneceğini ve sözleşmelerinin imzalanacağını bildirdi. Ergin, IDEF'te TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği ve sözleşmesinin imzalanacağı 6 projeden en dikkat çekeninin, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) olduğunu dile getirerek, sistemin kullanımına yönelik ASELSAN ve TUSAŞ ile 5 yıllık işbirliği sözleşmesi imzalanacağını kaydetti. SAGE'nin geliştirdiği 10 proje kapsamında ise beş alternatif işbirliği modelinin imza altına alınacağı belirtildi.ASELSAN, yeni nesil zırhlı muharebe sistemi geliştirdi. Korhan adı verilen sistem IDEF'TE, yerli ve yabancı katılımcılara tanıtılacak. Yüksek ateş gücüne sahip olan, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan Korhan sisteminde ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılıyor. Topun üretimi milli imkânlarla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılıyor. Sistem ayrıca ASELSAN tarafından yurtiçinde geliştirilmiş olan ve herhangi bir dış bağımlılık olmaksızın Türkiye'de üretilen 35 milimetre parçacıklı mühimmatı kullanma kabiliyetine sahip bulunuyor. Korhan, akıllı mühimmat kullanımı yoluyla sütre arkasında bulunan hedeflere karşı yüksek etkinlik gösteriyor. Sistem, kendisine ve içinde bulunduğu birliğe karşı tehdit oluşturan helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçlarına karşı da öz savunmasını yapabiliyor.