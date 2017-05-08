Ekonomiye güven artıyor

Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getiren 16 Nisan referandumu sonrası ekonomide başlayan bahar havası her alanda kendini hissettirmeye başladı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu yıl yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme performansı ortaya konulacağını belirterek, "Güçlü büyüme performansından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bütün uluslararası kuruluşlar da yukarı yönlü olarak Türkiye büyümesini revize etmeye başladı" dedi.



YATIRIMLAR ARTACAK

16 Nisan sonrası ekonomideki gelişmeleri SABAH'a değerlendiren Canikli, olumlu havanın her alana yansıdığını belirterek, "Piyasaların önü açıldı. TL değer kazandı, borsa rekorlara imza attı. İlk elden yatırımcılara bütün gerçekliğiyle yeni sistemi anlatıyoruz. Türkiye'nin önü açıldı. Son 15 yılda sermaye hareketlerinde en ufak bir sınırlama bulunmadı. Bu da yabancı sermayeye büyük güven veriyor" dedi. Yeni hükümet sisteminin daha fazla üreten, yatırım çeken, ihracat yapan, istihdam oluşturan ve küresel ekonomide daha fazla söz sahibi bir Türkiye için yeni fırsat olduğunu belirten Canikli, özel sektör yatırımlarının daha da artacağını söyledi.



KARAMSARLIK BİTTİ

Bu yıl karamsarlıkların azalmaya ve beklentilerin iyileşmeye başladığına dikkati çeken Canikli, "2016'da yüzde 3 civarında olan küresel büyümenin 2017 ve sonrasında yüzde 3.5 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu beklentiler önümüzdeki dönemde ülkemiz ekonomisine de olumlu katkı sağlayacaktır" dedi. "Darbe girişimine, küresel finans tedirginliklerine ve bölgesel olumsuzluklara rağmen büyümede beklentileri aşan üst düzey bir performansı yakalamış durumdayız" diyen Canikli şöyle devam etti: "Bugünkü bir değerlendirmede ilk defa yüzde 4'ün üzerine çıkılarak yüzde 2017 büyümesi için yüzde 4.2'lik bir rakam gerçekleştirildi."



TEŞVİK VE DÜZENLEMELER YÜKSELİŞTE ETKİLİ OLDU

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, teşvik politikaları, yatırım destekleri, küresel ihracattaki payı artırmaya yönelik çalışmalar, istihdam sağlayıcı ve gelir artırıcı politikaların tüketici güvenini yükselttiğini ifade etti. Bakan Zeybekci, ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 5 artışla 96.1 değerine, tüketici güven endeksinin de yüzde 3.2 artışla 67.7 değerine yükseldiğini bildirdi. Bakan Zeybekci, "2017-2019 Orta Vadeli Plan kapsamında ortaya konulan hedefler ışığında, ekonomimize yönelik öngörüler şekilleniyor. Gerek tüketicilerin gerekse diğer piyasa aktörlerinin önlerini rahatça görerek, ekonomideki konjonktürel değişikliklere karşı doğru pozisyon almaları sağlanıyor. Bu kapsamda korunan mali disiplin ve izlenen istikrar politikalarının etkisiyle ülkemizde tüketici güveni güçlü biçimde tesis ediliyor" dedi.