Gıda enflasyonuna radikal karar yolda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşük ve tek hanelerde tutmanın hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Türkiye'de gıda fiyatlarındaki oynaklığın, enflasyon görünümünü ve öngörülebilirliğini olumsuz etkilediğini söyledi. Şimşek, gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla işlenmemiş gıda ürünlerine yönelik iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacaklarını belirterek, "Taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarını devreye sokacağız" dedi.



EKMEK FİYATINA YENİ DÜZEN

Ekmekte fiyat belirleme sürecine ilişkin yeni düzenlemeler de kararlaştırdıklarını anlatan Şimşek, şöyle devam etti: "Arz zincirindeki belirli noktalarda rekabet koşullarının detaylı incelenmesi ve saklanabilir ürünlerde yasa dışı stoklamaya ilişkin denetimlerin artırılması hususlarında kısa sürede önemli adımlar atacağız. Arz artışı için vergi teşvikleri üzerinde de çalışıyoruz. Sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiği taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarını devreye sokacağız. Bunların bir kısmı hakkında karar aldık, uygulama süreci hemen başlatılacak. Diğer konuları ise bu ay gerçekleştirilecek ikinci bir toplantıda karara bağlayacağız ve uygulamaya koyacağız." Şimşek, bir yandan kısa vadeli tedbirler alınırken, uzun vadede tarımsal üretim kapasitesini artıracak ve sektördeki yapısal sorunları giderecek önlemlere de büyük önem verdiklerini vurguladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ithalata konu tarım ürünlerinde yurtiçi üretim kapasitesinin artırılmasını ve orta vadede ithalata bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak adımları attığına işaret eden Şimşek, arz zinciri, lisanslı depoculuk ve üretici birlikleriyle ilgili çeşitli düzenlemelerin planlandığını kaydetti. Bu kapsamda ürünlerin arz zincirinde üreticiden tüketiciye giderken geçtiği aşamalara uluslararası normlarla uyumlu standartlar getirileceğine vurgu yapan Şimşek, bundan sonraki süreçte paketleme, saklama ve nakliye gibi lojistik işlemlerde uyulması zorunlu kuralların olacağını belirtti. Şimşek, "Bu konuda yasal düzenleme son aşamada, en kısa sürede uygulama başlayacak. İşlenmemiş gıda ürünleri hasat sonrasında gireceği soğuk zincirden hiç çıkmadan tüketiciye kadar ulaşacak" dedi.



KAPSAMLI TEŞVİK

Ticari maliyetleri hafifletmek amacıyla kapsamlı bir teşvik paketi de hazırladıklarını dile getiren Şimşek, Gıda Komitesi'nin tarımsal üretimin finansmanı konusuna özel ilgi gösterdiğini söyledi.



Domates fiyatları 1.5 liraya kadar düşebilir

Son dönemde artan fiyatıyla adından söz ettiren nisan ayının zam şampiyonu domatesin fiyatının baharlık ürünlerin piyasaya çıkmasıyla düşeceği öngörülüyor. Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Akbaş, "Sezon arası dediğimiz geçiş dönemlerinde bu tür olaylar olabiliyor ama 10 gün içinde yeni ürünlerin yetişmesiyle domates fiyatlarının normal bandına inmesini ve 1.5-2 TL arasından satılmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.