Referandum sonrası Türkiye daha çekici

Türkiye'de 1.5 milyon dolarlık yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesine ilişkin düzenleme, Arap basınında yankı buldu. Suudi işadamları, referandumun ardından Türkiye'nin yatırımcılar için çok daha çekici hale geldiğini düşünüyorlar. Londra merkezli Asharq Al Awsat gazetesinde, "Düzenlemeler, geçen temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan başarısız darbe girişimi ve ülkeyi vuran bazı terör saldırılarının sonucunda Türkiye'nin yabancı yatırım yokluğunu yaşaması üzerine getirildi" ifadesi kullanıldı. Haberde şöyle denildi: "Suudi işadamları, Erdoğan'a daha çok yetki veren referandumun ardından Türkiye'nin yatırımcılar için çok daha çekici hale geldiğini söylediler. Emlak sektörünün geleceğinin daha umut verici olduğunu ifade ettiler. 2017'nin ilk üç ayında 4 bin 270 kadar gayrimenkul (yabancılara) satıldı. Iraklılar, alıcılar listesinin başında bulunuyor, onları Suudiler ve Kuveytliler izliyor."