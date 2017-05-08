yı bırakana ları ücretsiz verilecek

REUTERS

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 14:30 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 14:42
Sigarayı bırakana nikotin ilaçları ücretsiz verilecek

bırakma tedavisi alan 300 bin kişiye ları ücretsiz verilecek. Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıları 300 bini geçmemek şartıyla yı bırakma tedavisi alanlara sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın replasman ve ları ücretsiz verilecek.

KARAR YAYIMLANDI

Bakanlar Kurulu'nun 6 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ve belirli kamu hizmetlerinden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanabileceğini belirleyen, "kamuda tasarruf kararnamesi" olarak bilinen kararnameye bu yönde geçici bir madde ekleyen kararı yayımlandı.

SOSYAL GÜVENCEYE BAKILMAKSIZIN...

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alanlar, sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın 'nca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile ilaçlardan, tütün bağımlılığı ve eğitim birimleri kanalıyla yaralanmada "Tasarruf kararnamesi" kapsamı dışında tutulacaklar.

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Sigarayı bırakana nikotin ilaçları ücretsiz verilecek
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