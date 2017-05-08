Yastık altına değil yerin altına bakalım

Türkiye'de yatırım yapan yerli ve yabancı şirketlerin üye olduğu, Altın Madencileri Derneği'nin geçtiğimiz günlerinde yapılan genel kurulunda derneğin yönetim kurulu başkanlığına Hasan Yücel seçildi. Göreve gelir gelmez kolları sıvayan Yücel, derneğin hedefleri ve altın madenciliğinin sorunları hakkında SABAH'a çarpıcı açıklamalar yaptı.İşte söyledikleri:

REZERVDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ

* Yapılan bilimsel çalışmalara göre 6 bin ton Türkiye'de potansiyel altın kaynağının yer altında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın ikinci büyük altın rezervlerine Türkiye'nin sahip olduğunu öngörüyoruz. Bunun parasal olarak değeri 250 milyar dolardır. Ülkemizde altın madenciliği konusunda iyi bir planlama ve bunun ne kadarının üretime kazandırılacalığıyla ilgili arama ve planlama çalışmalarına ihtiyaç var. 2002 yılına kadar yıllık sıfır oltan altın üretimimiz 2013 yılında 33 tona çıkmış ama son birkaç yıldır yaşanan genel sıkıntılardan dolayı tekrar 24 tona düşmüştür.

Bunun parasal değeri 1 milyar dolardır. Ama şu anda hazır projelerin önümüzdeki iki üç yılda devreye girmesiyle bu kapasite çok rahat 50 tona çıkabilir. 10 yıl içerisinde yıllık üretimin 120-130 tona çıkma potansiyeli var. Yani bizim yıllık 6-7 milyar dolarlık altın ithalatımızı kapatma şansımız var. Bu üretimin ülkemizde yapılmasının yaratacağı katma değer tartışılmaz boyuttadır. Sektörde şu anda 7 bin 500 kişilik istihdam, 40-50 bin kişiye çıkaracak hazır projeler mevcuttur.

DÜNYA İLE REKABETE HAZIRIZ

* Dünyada altın madenciliği üretiminde Kanada ve Avusturya'nın uyguladığı standartlar öncü rolü oynuyor. Ülkemizde altın madenciliği yapan yerli ve yabancı şirketler de uyguladıkları çevre, iş sağlığı ve güvenliği bu ülkelerle rekabet edecek düzeydedir. Bu rekabet ülkemizdeki diğer madenlere de uygulanacak standartlar için örnek teşkil etmektedir. Ülkemizde son yıllarda madencilik alanında özellikle kamunun yaklaşımı bakımından bir vizyon değişikliğine gitmektedir. Altın Madencileri olarak da bu konuda tüm ilgililere gerekli desteği ve katkıyı vermeye hazırız.

Madencilik ve altın madenciliği en yüksek katma değer yaratan sektör olduğu ve yatırımların yerinde yapılmasını sağladığı için; yerel dinamiklere, bölgesel istihdama, bölgeler arasındaki dengesiz büyümeye panzehir konumundadır. Eğer bir yerde maden çıkıyorsa bilin ki o yörenin istihdamına, büyümesine katkı sunuyor demektir. Hele bir de çıkarılan maden yerinde işletilirse o zaman bölge için tadından yenilmez olur.