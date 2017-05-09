Son dakika: Aras Kargo'ya kayyum atandı!

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından daha önce şirkete temsilci kayyum olarak atanan İleri Akıncı'nın sınırlı yetkilere sahip olmasından, mahkeme tarafından temsilci kayyuma verilen geçici yönetim yetkilerinin kaldırılmasından ve şirketin hali hazırda bir Yönetim Kurulu olmamasından dolayı şirketin A grubu hissedarları Meral Aras ve Barış Baran Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesine yaptığı başvuru sonucunda mahkeme kararını açıkladı.

Şirketin organsız olduğu ve acilen "Yönetim Kayyumı" atanması gerektiği kararı alarak şirkete 5 kişilik Yönetici Kayyum ataması yapıp kayyumların en az ikisinin müşterek imzası ile şirketi temsile yetkili olmalarına karar verdi. Böylece şirketin etkin bir şekilde çalışmasının önündeki engeller de kalkmış oldu.

YÖNETİCİ KAYYUM ATAMASI YAPILMIŞTI

5 Mayıs 2017 tarihinde yapılan duruşmaya feri Müdahil olarak katılan şirketin %25 hissesine sahip B grubu hissedarı Post 206 GMBH (Austrian Post) vekilleri de kayyum atanması talebine destek verince şirketin toplam %73,13 ünün desteği ile süreç hızlanmış oldu ve mahkeme Yönetici Kayyum ataması yaptı.

Yaptığı başvuru neticesinde atanan kayyum nedeniyle bir açıklama yapan Barış Baran Aras, uzun süredir devam eden hissedarlar arası sürecin sağlıklı ve verimli şekilde yönetilmesi konusunda yeni kayyum heyetinin olumlu yönde adımlar atacağına yürekten inandığını ifade etti..

ŞUBATTA TİCARİ KAYYUM ATANMIŞTI

Şubat ayında Aras Kargo Anonim Şirketi'ne şirketin A grubu hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Evrim Aras'ın yapmış olduğu başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atamıştı.



Şirketten yapılan açıklamada "Avusturyalı azınlık ortağıyla ilgili güven ortamının kalmaması ve yabancı ortağın ortaklığın başından beri şirketin değerini düşürmeye yönelik planlı adımlar atması nedeniyle Aras Kargo'nun büyümesine destek verecek kararların alınması hedefiyle yapmış olduğu hukuki başvurular sonuç verdi" denildi. Şirketin yüzde 75'i Aras Ailesi'nde, kalan yüzde 25 hisse ise Avusturyalı ortakta bulunuyor.

SORUN YAŞANIYORDU

Aras Kargo 1979 yılında Celal Aras tarafından kuruldu. 3 bin 250 araçlık filosu, 825 şubesi ve 12 bin çalışanı bulunan Aras Kargo'nun kurucusu Şubat 2008'de vefat etti. Baba Aras'ın vefatı sonrası şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Z. Aras oldu. İş Girişim 2011 yılında Aras Kargo'nun yüzde 20 ortağı oldu. 2013 yılına gelindiğinde ise Austrian Post, İş Girişim'e ait yüzde 20 hisseyi ve Aras Kargo'ya ait yüzde 5 hisseyi satın alarak Aras Kargo'nun yüzde 25 ortağı oldu.

AUSTRİAN POST İLE ANLAŞMAZLIK

Anılan tarihte, şirketin yüzde 50 hissesinin daha yabancı ortağa satışına ilişkin sözleşme imzalandı. Ancak ortaklar arasındaki uyuşmazlık hisse devrine engel oldu. Aras Kargo'nun yüzde 26'şar hissesi Evrim Aras ve kardeşi Barış Baran Aras'a, yüzde 22'si ise anne Meral Aras'a ait.



Reuters'ın geçtiğimiz Ağustos ayında geçtiği haberde, Aras Kargo CEO'su Evrim Aras, Austrian Post'un elindeki yüzde 25 hisseyi alarak ortaklığı bitirmek istediklerini açıklamıştı.

ARAS KARGO AVUSTURYALI ORTAĞINA ‘ÇEKİL’ DEDİ