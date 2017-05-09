BIST'den yeni tarihi rekor

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 18:16 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 18:22
BIST'den yeni tarihi rekor

Borsa İstanbul (BIST 100) Endeksi 95 bin 323 puanla yeni tarihi rekor düzeyde kapandı.

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BIST'den yeni tarihi rekor
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