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Ekonomi Haberleri
BIST'den yeni tarihi rekor
BIST'den yeni tarihi rekor
DHA
Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2017
18:16
Güncelleme Tarihi: 9.5.2017
18:22
Borsa İstanbul (BIST 100) Endeksi 95 bin 323 puanla yeni tarihi rekor düzeyde kapandı.
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