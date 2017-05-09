Bölgemizde istikrar arzu ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki en istikrarlı, güvenli ve müreffeh ülkelerden biri olan Kuveyt ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirtti. Bugün gerçekleştireceği Kuveyt ziyareti öncesinde ülkenin resmi haber ajansı KUNA'ya konuşan Erdoğan, ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilere paralel olarak hızla ilerlediğini ifade etti. Türkiye ve Körfez ülkelerini "sorunlarla boğuşan coğrafyada istikrar adaları" olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep beraber bölgemizde barış, huzur ve istikrar arzu ediyoruz" dedi. Ziyareti sırasında bir Türk firmasının yurt dışında tek başına kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılacak olan Erdoğan, bu yatırımın Türk şirketlerinin dünya çapında geldiği ileri düzeyi görmek açısından büyük bir onur olduğunu kaydetti.



BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, Kuveyt'in 2035 Kalkınma Planı çerçevesinde gerçekleştireceği alt yapı projelerinde daha çok Türk şirketinin yer alması arzusunu dile getirdi. İki ülke ilişkilerinin, özellikle yatırımlar, ticaret, savunma sanayi işbirliği, turizm başta olmak üzere pek çok alanda gelişme potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, karşılıklı yatırımların artırılmasını umduğunu ve Türkiye'nin stratejik işbirliği alanlarından savunma sanayisi alanında Kuveyt'le tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, 2017'nin ilk çeyreğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 oranında artışla 152 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kuveyt ile 2016'ya ait toplam ticaret hacminin 1 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin potansiyelleri göz önüne alındığında ikili ticaretin artırılması için daha çok çaba gösterilmesi gerektiği üzerinde durdu.