Büyümenin ayak sesleri

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi saldırılarına maruz kaldığı 2016'da, son çeyrekte yüzde 3.5 ile AB ve OECD ülkelerinin üstünde, yılın tamamında ise yüzde 2.9 büyüyen Türkiye'de, ilk çeyrekte çarkların dönüşü hızlandı. Hükümetin reel sektörü destekleyici adımları ve kredi kanallarını genişletmesi, üretim iştahına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 arttı. Sanayi üretimindeki artışta, beyaz eşyada uygulanan vergi indirimleri ve otomotivde üretim artışının yanı sıra enerji üretimi etkili oldu.Sanayi üretimi yıllık bazda Ocak 2015'ten bu yana en hızlı artışa imza attı. Ocakta yüzde 1.3, şubatta yüzde 0.4 gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta yüzde 1.3 arttı. Beklenti, yüzde 0.8 artış yönündeydi. Özellikle dayanıklı tüketim malı üretiminde gözlenen artış, önümüzdeki dönemde ihracatın da ivme kazanacağının işareti oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 6.4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. Hükümetin mobilya ve beyaz eşyada getirdiği KDV ve ÖTV indirimleri bu sektörlerde üretimin artmasını sağladı. Martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 23.5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında görüldü.Sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde arttığına işaret eden Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, sektörel teşviklerin olumlu etkilerinin dayanıklı tüketim malı üretiminde görülen ivme artışından anlaşılabileceğini ifade etti. Erkan, "Yüzde 1.3'lük aylık artış, güçlü bir momentum yükseişine işaret ediyor. Dış talepteki artış ve sektörel teşviklerin bunda önemli bir payı var. Avrupa'da ekonomik aktivitenin olumlu seyrediyor olması, pozitif görünümü destekliyor. Bu yüzden, önümüzdeki aylarda da ilgili sektör ve segmentlerde pozitif eğilim görmeyi sürdüreceğiz" dedi.Sanayiüretimine katkının imalat ve enerji gruplarından geldiğini belirten İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, imalat tarafında özellikle otomotiv üretimi, beyaz eşya grubunun dahil olduğu elektrikli teçhizat ürünü ve mobilya üretiminin öne çıktığını söyledi. Kömürcüoğlu, "Bu durum şubat ayında başlayan beyaz eşya, mobilya teşvikinin üretime katkısını gösteriyor. Hesaplamalarımız teşvik paketlerinin katkısıyla büyümenin ikinci çeyrek itibariyle daha da güçleneceğine işaret ediyor" diye konuştu.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretiminin mart ayında piyasa beklentilerini aşıp, güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Öncü göstergeler mart ayında başlayan sanayi üretimindeki artışın, nisandan itibaren daha da hızlanacağını gösteriyor" dedi. İhracat pazarlarında da hızlı bir toparlanma görüldüğüne değinen Özlü, güven endekslerinin hızla yükseldiğini, kapasite kullanımının ise ciddi şekilde arttığını vurguladı. Sanayi üretiminin hızlı artışına, iç ve dış talebin destek verdiğini belirten Özlü, şunları kaydetti: "Vergisel indirimler, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve KOBİ'lere verilen destekler gibi hayata geçirdiğimiz birçok tedbir, mart ayı itibarıyla etkisini daha belirgin şekilde göstermeye başladı. Bu etki daha da artacak."AhlatcıYatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir, en yüksek artışın yüzde 6.4 ile dayanıklı tüketim mallarında görülmesinin, ekonomiye dair olumlu algıyı artırarak ilerleyen dönemlerde ihracat tarafında olumlu yansımalar görülebileceğine işaret ettiğini söyledi. Özdemir, "Bir önceki çeyreğe oranla yüzde 1.4 artan sanayi üretimi pozitif görünümü destekliyor. Sanayi üretiminde mart ayı itibarıyla yakalanan pozitif görünümün dayanıklı tüketim mallarındaki artış ile desteklenmesi 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamına olan beklentileri pozitif yönde artırıyor" dedi.