Halkbank'tan ilk çeyrekte 1, 2 milyar TL net kar

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2016 yılı sonuna göre toplam aktifleri yüzde 7,1 artışla 247 milyar 830 milyon TL'ye ulaşırken, toplam kredileri aynı dönemde yüzde 5,8 artışla 218 milyar 153 milyon TL oldu.

Toplam mevduatı 157 milyar 825 milyon TL'ye ulaşan Halkbank, KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu toplam ticari kredilerinde 2016 yılsonuna göre yüzde 6,6 artış sağladı. Ticari kredilerini 134 milyar 819 milyon TL'ye yükselten Halkbank, ekonomide yeniden istikrarın hâkim olduğu 2017 yılı ilk çeyreğinde de Türkiye'ye değer katmayı sürdürdü.

Ekonomik reformların tamamlayıcısı olma misyonuyla yeni yıla iddialı bir başlangıç yapan Halkbank kârlılığını, 2017'nin ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 79,3 oranında artırmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 15 Temmuz sürecinin izlerinin silindiğini ve ekonomiye hâkim olan güven ortamının iş dünyasını rahatlattığını belirterek, bankacılık sektöründe ilk çeyrek sonunda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 65'e ulaşan karlılık artışının uluslararası yatırımcıların Türk bankalarına olan ilgisini de artıracağını bildirdi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda atağa kalkma zamanının geldiğini dile getiren Taşkesenlioğlu, "Ülkemizi hedef alıp, gelecek ideallerimize koşarken bizi yavaşlatabileceğini sananlar her girişimlerinde yenildiler ve boşa uğraştıklarını gördüler. Alınan idari önlemler ve kısa sürede hayata geçirilen reformlarla daha güçlü bir ülke haline geldik. Önemli bir virajı artık geride bıraktığımıza göre, bundan sonraki süreçte atak yapmalıyız. Bankacılık sektörü olarak, reel sektörle işbirliği içinde bu sürece yön verecek enerji ve deneyime fazlasıyla sahibiz." açıklamasında bulundu.

-"FİNANSAL PERFORMANSIMIZIN STRATEJİK ÖNEMİ ARTIYOR"

Halkbank olarak bundan sonraki süreçte performans önceliklerinin Türkiye'ye değer katacak mega projeleri ve dış ticarette uluslararası rekabet gücümüzü artıracak sektörleri desteklemek olacağını ifade eden Taşkesenlioğlu, "Küresel ölçekteki yavaşlama ve parasal genişleme politikalarındaki değişimler, fon maliyeti gibi önemli bir konuyu gelişmekte olan ülkelerin önüne koyuyor. Küresel finans gündemi içinde, Halkbank gibi ülke menfaatleriyle bütünleşmiş bankaların performansı stratejik önemini artırıyor. İstanbul Yeni Havalimanı, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin finansmanı ile enerji, kamu özel sektör işbirliği projeleriyle satın almalar dâhil ülkemizin önemli projelerine bugüne kadar 6,7 milyar dolar finansman sağlamış durumdayız. Sekseninci yaşımıza doğru yol alırken Türk sanayisini destekleyen, milletinin geleceğine yatırım yapan projelere sahip çıkan bir banka olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taşkesenlioğlu, ülkemizin küresel rekabette iddialı olduğu alanlarda yenilikçi adımlar atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Mart ayında son beş yılın rekoruna imza atan ihracatçılarımız, Nisan ayında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7'nin üzerinde bir artış sağladı. Başlıca ihracat pazarlarımızdaki seçim yoğunluğuna rağmen sağladığımız bu artış, dış ticaret açığının önemli bir konu başlığı olduğu bir dönemde gayet olumlu. Bu tabloyu değerlendirirken, döviz kurundaki artışı da dikkate almamız lazım. Ticari kredilerimizdeki artışın, ihracat performansımıza yansımasını görmekten mutluyuz. Kredi portföyümüzü bu anlayış doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz

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