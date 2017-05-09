Yerli uçak motoru için ilk imza

Savunma sanayiinde uçak parçaları ve piyade tüfeği üretimi alanında faaliyet gösteren Kale Grubu, İngiliz dev Rolls Royce'la uçak motoru üretmek için ortak şirket kurdu. Adı TAEC olarak belirlenen ve yüzde 51'i Kale Grubu'na ait olan şirket, başta Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi TF-X olmak üzere, ülkenin sivil ve askeri alanda ihtiyaç duyduğu uçak motorlarını geliştirmeyi hedefliyor. Öncelikli olarak 400 mühendisin İngiltere'de eğitimden geçirileceği yeni şirket için İstanbul'da bir Ar-Ge merkezi kurularak 2023'e kadar sıfırdan bir uçak motoru üretilmesi planlanıyor. Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, İngiliz hükümetinin de destek verdiği projeyle üretilen motorun ihracatının da Türkiye üzerinden yapılacağını söyledi.



AR-GE MERKEZİ KURULACAK

Motorun öncelikle milli savaş uçağı TF-X için üretileceğini aktaran Okyay, proje için Ar-Ge çalışmalarının yapılacağını ardından da fabrika yatırımının olacağını kaydetti. Türkiye'nin yerli ve milli bir havacılık ve savunma sanayiine sahip olma konusunda büyük bir irade ortaya koyduğunu belirten Okyay, "Bu hedef, pek çok milli projenin hayata geçmesine de imkân tanıyor" dedi. Bugün ülkenin önündeki en büyük hedeflerden birinin kendi uçağını yapmak olduğunu aktaran Okyay, şöyle devam etti: "Adına TF-X denilen milli savaş uçağından sivil uçaklara kadar çok büyük bir üretim hedefinden söz ediyoruz. Dünyada kendi uçağını üretebilen çok az ülke var ve bu gerçekten çok iddialı olmayı gerektiren bir hedef. Ülkemize ve üretim kabiliyetimize olan inancımız, bizi bu projede rol alma arayışına itti. Bu süreçte karşımıza en az bizim kadar hevesli bir grup olan Rolls- Royce çıktı. Kale Grubu ve Rolls-Royce olarak, ülkemizin sivil ve askeri uçak projelerinin motorlarını tasarlayıp üretmek üzere ortak olma kararı aldık."



TÜRKİYE-İNGİLTERE İŞBİRLİĞİ ARTACAK

Bu imzanın sadece bir Türk ve bir İngiliz şirketinin ortaklığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Okyay, "İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldıktan sonra Türkiye'yi gelecekte işbirliğini artıracak hedef ülkelerden biri olarak deklare etti. Bu çerçevede iki işbirliği anlaşması imzaladı" dedi. İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Richard Moore'un da katıldığı tanıtım toplantısında Rolls Royce Savunma Grubu Başkanı Chris Cholerton, Birleşik Krallık hükümetinin kendilerine görülmemiş bir destek sağladığını söyledi.