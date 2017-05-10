BIST Başkanı Karadağ'dan flaş borsa açıklaması

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, referandumun başarılı bir şekilde geçirilmesi ve ekonomide istikrarın kalıcı hale gelmesiyle geleceğe daha güvenle baktıklarını ve daha emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.



Karadağ, "Önümüzdeki süreçte genel kurulumuzdan sonra halka arz için hazırlıklarımızı yapacağız. İnşallah hem ülkemizin ihtiyacı olan hem uluslararası finans çevrelerinin gıptayla baktığı bir halka arzla 2018 yılında halka arzımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Karadağ, yeni dönemde sermaye piyasalarında yeni ürünler, yeni tanıtımlar ve yeni halka arzlarla finansal tüketicilerin karşısında olacaklarını söyledi.



Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'daki yükseliş trendine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:



"Borsamızda fiyat seviyesi özellikle Türk lirasındaki değer kaybıyla beraber yüzde 20'nin üzerinde aşağıdan seyrediyor. Şu an referandumdan sonra kısmen bir toparlanma yaşadık. Ama önümüzdeki süreçte tekrar ilave yüzde 20'ye varan prim hala duruyor. BIST 30 ve BIST 100'deki şirketlerimize baktığımızda, özellikle referandum sonuçları Türkiye'deki istikrarın da artık bundan sonra devamlı olacağı anlamına geldiği için, önümüzdeki süreçte inşallah borsa ve sermaye piyasalarında yükseliş devam edecektir."



"HİSSE ALAN KİŞİ PATRONAJI İLİKLERİNE KADAR HİSSEDECEK"



Türkiye ve dünyada şu an halka arzların sınırlı olduğuna değinen Karadağ, ilk önce hisse tarafında hem yatırımcıya hem patrona gerçekten baharı ve heyecanı tekrar getirmek gerektiğini bildirdi.



Karadağ, gelecek dönemde yeni sermaye piyasası ürünleri ve halka arz modelleri önerdiklerini ifade ederek, ürün çeşitliği anlamında hibrit finansın tüm enstrümanlarını sunacaklarını söyledi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ

Hisse yatırımcısı tarafında da canlılığı sağlayabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Karadağ, şöyle devam etti:



"BIST 30 ve BIST 100'de yer alan şirketlerin müşterilerine sağladıkları indirim, avantaj ve VIP hizmetleri küçük yatırımcılarına da sunacakları modeller geliştirdik. Önümüzdeki dönemde pilot uygulamalarla hisse yatırımcısına bu ayrıcalığı tanıyacağız. Kurumsal şirketlerimiz müşterilerine birçok indirim avantaj sunuyor. Ama bunları ortaklarına, hisse sahiplerine sunmadıklarını gördük. Kurumsal şirketlerle müşterilerine bile sundukları indirim, ayrıcalık ve avantajları hisse yatırımcısına da sunmaları için çalışıyoruz."



Karadağ, bu kapsamda her şirket için farklı ürünler çıktığını belirterek, şöyle konuştu:



"Burada bir zihniyet devrimi yapmak istiyoruz; müşterine sunduklarını patronuna, küçük hissedarına da yatırımı seviyesinde sun. Borsa olarak hisse yatırımcısının yatırım seviyesini anlığa kadar varan oranda şirketle paylaşabilir durumdayız. Diyelim ki Turkcell bize dedi ki yüzde 1 ve üzeri ortağım olana şu hizmetleri ücretsiz ve ayrıcalıklı sunabilirim ya da benden 10 lot hisse alana şu seviyede indirim uygulayabilirim. Ya da mesela Türk Hava Yolları şu kadar lot hissesi olana CIP elit kart verebilir. Hisse alındığı anda hemen yararlanmaya başlanabilecek, satıldığında da hemen pasif olabilecek. Hangi seviyede hisse sahipliğinde hangi indirim ve avantajı uygulayacağına şirket kendi karar versin. Bunu başarılı bir şekilde uygulayabilirsek artık hisse alan kişi patronajı iliklerine kadar hissedecek."