Borsada tüm zamanların rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 870,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile orman, kağıt, basım oldu.

TÜRKİYE’YE PARA YAĞIYOR

Küresel piyasalarda artan risk iştahı yatırımcıların dolar talebini azaltırken, gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltti. Buna paralel dolar/TL yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 3,59'un altına geriledi, BIST 100 endeksi ise günün ikinci yarısında güçlenen alımlarla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 96.194,20 puana kadar çıktı ve günü bu seviyeden tamamladı.

KRİZ SEVİCİLER YİNE TERS KÖŞE OLDU!

Analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin, enflasyonu destekleyecek önemli miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç olduğunu söylemesinin risk iştahını artıran faktörlerden biri olduğunu belirterek, bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin iyimserliğin de şirket karlılıklarına ilişkin beklentiler üzerinden pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR

Yarın yurt içinde cari açık verisinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yeni hedefinin 97.700 puan olacağını ifade etti.

DOLAR YILIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ! BORSA REKOR YENİLEDİ...

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin mart ayı cari işlemler açığı beklentisi 3 milyar 130 milyon dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36 milyar 280 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, şubat ayında 2 milyar 527 milyon, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 747 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.