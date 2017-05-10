Dev havalimanı 4 yılda bitecek

Limak İnşaat
tarafından 2016'da sözleşmesi imzalanan Kuveyt
Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın katıldığı törenle atıldı. Yaklaşık 4.5 milyar dolar teklif ile alınan yeni terminal inşaatı işi, Türk müteahhitlik sektörünün yurtdışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
, "Sözleşmede bize tanınan 6 yıl. Ancak biz 4 yıl gibi daha kısa bir sürede layıkıyla bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Havalimanını tamamlayacak tüm bağlantı projelerinin yapımıyla da ilgileniyoruz. İşletmesine de talibiz" diye konuştu. Nihat Özdemir, işin alınma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu ifade ederek, Kuveyt'in yeni giriş kapısı olacak, dünyaca ünlü mimar Lord Norman Foster & Partners tarafından dizayn edilen ve inşaatını üstlendikleri bu önemli projenin, dünyada eşi benzeri olmayan ikonik bir yapı özelliği taşıdığını kaydetti. Toplam 708 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak projede Kuveyt mevzuatının izin verdiği ölçüde Türkiye'den de önemli miktarda mal ve hizmet tedariki öngörülüyor.