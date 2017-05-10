Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yeni Kuveyt
Havalimanı'nın temel atma töreni için geldiği Kuveyt'te Ortadoğu
'ya bu ülkeyi örnek göstererek, "Dünyanın istikrarı bu bölgeye bağlı. Bölgenin istikrarı da bizim göstereceğimiz kararlı tutuma bağlı. Halkının refahına, mutluluğuna, taleplerine sırtını dönerek kendi çıkarlarını düşünen yöneticilerin ülkelerini ne hale soktuklarını Suriye'de gördük. Ülkelerinin başında halkına zulmeden değil hizmet eden yöneticiler olsun istiyoruz" dedi. Erdoğan, Kuveytli yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.
Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından atılan havaalanı 25 milyon yolcu kapasiteli olacak. Çatısı güneş panelleri ile kaplanacak yeni terminal binası, "Leed Gold sertifikası" alarak kendi alanında bu sertifikaya sahip en büyük yapı olmayı hedefliyor. Projenin bütçesi tamamen Kuveyt devleti tarafından karşılanacak.
KANALLARI AÇALIM
Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile siyasi, ticari, diplomatik ve diğer tüm ilişkileri en üst düzeyde tutma gayretinde olduğunu söyleyen Erdoğan, bölge huzuru ve refahı için işbirliği ve dayanışma kanallarını genişletip açık tutmak gerektiğini söyledi. "Siyasi ilişkilerimizi ekonomik ve insani ilişkilerle tahkim etmedikçe amacımıza ulaşamayız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Karşılıklı yarar ve destek ilkelerinden hareket etmek durumundayız. Kendi çıkarlarımızı düşünerek geniş ve güçlü zemin inşa edilemez." Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, "Konsey üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz 2016'da 17.5 milyar dolara ulaştı. Potansiyeli göz önüne alınca bu asla yeterli değil. Türk şirketleri bölgede 51 milyar dolarlık proje üstlendiler. Konsey üyesi ülkelerin bizi işbirliği yapacak en önemli 5 ülkeden biri olarak kabul etmesinden de memnuniyet duydum. Konsey ile imzalanacak serbest ticaret anlaşması ticarete yeni ufuklar açacaktır" dedi.
1.3 MİLYAR DOLAR
İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin ilişkilere önemli katkı sağladığını anlatan Erdoğan, işbirliğimizi geliştirmemizin öncelikleri olduğunu belirtti. Erdoğan, "2016'da ticaret hacmimiz 1.3 milyar dolar düzeyine çıktı. 180 bin Kuveytli kardeşimiz ülkemize geldi" dedi. Kuveyt'te müteahhitlik sektörünün iç hacminin 6.5 milyar dolara ulaştığını söyleyen Erdoğan, bu rakamın 4 yıl önce 500 milyon dolar olduğunu söyledi. Kuveytli firmaların Türkiye'ye yaptıkları 1.7 milyar dolarlık yatırımın artarak sürmesini de temenni ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra gerekli kolaylıkları sağlamaya hazırız" dedi.
EN MODERN HAVALİMANI OLACAK
Bayındırlık Bakanı Abdurrahman El-Mutawa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projeye verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, "Tarihi bir günü yaşıyoruz. Stratejik projeye adım atmak çok önemli. Türkiye, Kuveyt gibi iki kardeş ülkenin projeyi yaşama geçirmesi bize Kuveyt'in ziyaretçi açısından önemli destinasyon olacağını gösteriyor. Dünyanın en modern havalimanı olacaktır. Bu havalimanı gençlerimize istihdam olanağı açacaktır" dedi. Törenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
GAYRİMENKUL YATIRIMINDA BAŞI ÇEKİYOR
Türkiye-Kuveyt arasında toplam ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 431 milyon dolar ihracat, 856 milyon doları ithalat oldu. Kuveyt, Türkiye'de gayrimenkul yatırımı alanında Körfez ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de 280 Kuveytli şirket faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Kuveyt'te 6.5 milyar dolarlık 30 proje üstlendi. Temeli atılan projenin inşaatı süresince ortalama 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak, projede çalışan sayısının 12 bine kadar çıkması bekleniyor.