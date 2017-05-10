İhracatçı yeşil pasaporta koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart 2017'de Denizli'de katıldığı toplu açılış töreni sonrası belirlenen ihracatçılara yeşil pasaportlarını vermesiyle başlayan uygulamaya ihracatçının ilgisi yoğun oldu.

Son 3 takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar olan firmalara 1, 10-25 milyon dolar olanlara 2, 25-50 milyon dolar olan firmalara 3, 50-100 milyon dolar olan firmalara 4, 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan olanlara ise 5 hususi damgalı pasaport imkanı tanınan uygulamadan yaklaşık 17 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.

Firmaların bağlı bulundukları ihracatçı birliklerine başvurarak süreci başlattıkları yeşil pasaportta 8 Mayıs 2017 itibarıyla 2 bin 142 pasaport için dosya açıldı.

Süreci tamamlayan bini aşkın ihracatçının yeşil pasaportunu kullanmaya başladığı belirtildi.

İhracatçının yeşil pasaportla vizesiz seyahat özgürlüğüne kavuştuğu 128 ülkenin Türkiye'nin toplam ihracatı içinde payı, 2016'da 110 milyar dolarla yüzde 78 olarak gerçekleşti.

İhracatçı vize kolaylığı sayesinde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır gibi ülkelere vizesiz seyahat etme imkanı buldu.

Yeşil pasaporta vize isteyen ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan gibi 64 ülkeye ihracat ise 29 milyar dolarla yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.

ÖZELLİKLE UZAKDOĞU PAZARI

Ege İhracatçı Birliklerinden yeşil pasaport için en yoğun talebin olduğu Maden İhracatçı Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, birlik genelinde 200'e yakın, maden sektöründe ise 30 firmanın yeşil pasaport başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Başvuruların bir iki hafta içinde sonuçlandığını, ihracatçının büyük bölümünün pasaportlarını kullanmaya başladığını dile getiren Kaya, birliğe bağlı firmalardan bin 100 kişinin pasaport imkanından yararlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bu uygulamanın özellikle vize konusunda zorlukların yaşandığı Uzakdoğu ülkeleri için büyük kolaylıklar getireceğine işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Vize sorunu nedeniyle Çin'de, Singapur'da çok sayıda hızlı yanıt verilmesi gereken projeyi elimizden kaçırdık. Bundan böyle ihracatçı artık akşam karar verip sabah yola çıkabilecek. Rekabet ettiğimiz ülkelerdeki iş adamlarıyla şartları eşitledik. İhracata sağlanan maddi desteklerin yanına eklenen bu kolaylığın ihracatımıza net getirilerinin olacağını düşünüyoruz."

"ZORLUKLARI AŞIYORUZ"

İlk yeşil pasaportu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça ise Türkiye'de ihracat yapmaya çalışan tüm firmaların mutlaka vize sorunu yaşadığını, bu uygulamanın ihracatçıya önemli rahatlık getirdiğini söyledi.

Akça, "İhracat yaparken işimiz artık daha kolay çünkü özellikle bazı ülkeler bilerek ihracatçıya zorluk çıkarıyordu. Yeşil pasaportla bunları aşma imkanı yakaladık. Yeşil pasaportumla ilk seyahatimi gelecek hafta Almanya'ya yapacağım ancak özellikle acil gelişen müşteri ziyaretlerinde yeşil pasaport, müthiş kolaylık getirecek." diye konuştu.