Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar artabilir

ATOR'dan yapılan açıklamada "Türkiye ile tarifeli uçuşlar ve charter uçuşları konusunda bir sorun görülmüyor ve sorun beklenmiyor. Rusya'dan Türkiye'ye uçuş gerçekleştirilen bölgelerin arttırılması yönünde de iki ülke arasında görüşmeler yapılıyor. Uçuş sayıları da artacak" ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rusya'ya yapılan tarifeli ve charter seferleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve haziran ayı sonu itibariyle haftalık sefer sayısının 470'e çıkacağını belirtmişti.