ile arasındaki lar artabilir

Giriş Tarihi: 10.5.2017 12:45

Tur Operatörleri Birliği'nden () yapılan açıklamada, 'nin Rusya'dan gerçekleştirdiği bölgeleri genişletebileceği ve uçuş sayısını arttırabileceği söylendi.

'dan yapılan açıklamada " ile tarifeli lar ve charter uçuşları konusunda bir sorun görülmüyor ve sorun beklenmiyor. 'dan Türkiye'ye uçuş gerçekleştirilen bölgelerin arttırılması yönünde de iki ülke arasında görüşmeler yapılıyor. Uçuş sayıları da artacak" ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rusya'ya yapılan tarifeli ve charter seferleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve haziran ayı sonu itibariyle haftalık sefer sayısının 470'e çıkacağını belirtmişti.

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Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar artabilir
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