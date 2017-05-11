Anneye tam maaş yarım gün iş

yıl annelere yarım gün çalışma imkanı getiren yasayı çıkaran hükümet, işçilerin ardından memurlar için de bu sistemi devreye alıyor. Memur annelerinkullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik gün sayıyor. Yönetmelik, geçtiğimiz hafta'nda imzaya açıldı. İmzaların tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Bu yönetmeliğin çıkmasıyla, memur anneler için de hem yarım gün çalışıpalma hem de çocuk okul çağına kadarile ilgili detaylar belli olacak. 6663 sayılı Yasa ile doğum yapan memurlara, analık izni sonrasında mali ve sosyal haklarında herhangi bir kesinti yapılmadan, birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda iseçalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirildi. Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay eklenmesi hükme bağlandı. Yasaya göre, çocuğu olan memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar yarım ödenecek.