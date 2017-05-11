Kıdem koruma kalkanına alındı

Kıdem tazminatı
na ilişkin teknik çalışma tamamlandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) değerlendirildikten sonra taraflara gönderilecek. "Güvence, hakkaniyet, şeffaflık, sürdürülebilirlik" olmak üzere dört ayak üzerine oturtulan yeni sistemde hem çalışanı hem de işvereni koruyan 20 önemli başlık yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni sistemin devlet destekli olacağını vurgulayarak, "İsteyen mevcut sistemde kalır" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı toplantıda ana parametreler belirlenerek işçi ve işveren sendikalarına gönderilecek. Yüzde 70 ortak paydada buluşulması durumunda düzenleme Meclis'e yollanacak. Bakan Müezzinoğlu, "40 yıldır başarılamayan güçlü bir yapı kuracağız. Çalışan patronu ile uzlaşırsa sistemle ilgili hesaplamasını yapar sıfırdan devam eder. İşverenle anlaşır haklarını sürdürür" dedi.
DEVLET GÜVENCESİ OLACAK
Sıkıntısız geçiş için devletin desteğinin olması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, "İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi aylık takipleri yapacağız. Önemli olan vicdanların rahat olması" diye konuştu. Kıdem birikimi için Almanya'daki gibi iki "ister toplu para, ister yüksek maaş" seçeneği sunulurken sistemin işleyişi Avusturya uygulamasına benzeyecek. Avusturya modeli fonda toplanan paranın işçiye kesin geri dönüşü üzerine kurulu bir sistem.
20 BAŞLIKTA TOPLANDI
KAZANIMLAR KORUNUYOR
: Yeni sistemle kazanımlar korunacak, katsayı 30 gün üzerinden hesaplanacak.
BİR GÜN ÇALIŞAN DA ALACAK:
Bir gün çalışan da kıdem alacak.
FON'DA NEMALANACAK:
Birikim fonda kaldığı sürece nemalanacak.
HAKKANİYET VURGUSU:
Hakkaniyetli davranılacak.
ŞEFFAF OLACAK:
Şeffaf bir sistem kurulacak.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI:
Fon sistemi sürdürülebilir olacak.
GÜVENİLİR OLACAK:
İşçiişveren için güvenilir bir yapı inşa edilecek
TAZMİNAT DEĞERLENECEK:
Düşük tazminat dönemi bitecek. Birikimler Fon'da kaldığı sürede nemalanacak.
YATIRIM SEÇENEKLERİ:
Çalışana yatırım seçenekleri sunulacak.
İKİLİ FON SİSTEMİ:
İkili fon sistemi kurulacak. Bunun Kıdem Tazminatı Fonu-Kıdem Garanti Fonu olması öngörülüyor.
SÖZLEŞMESİ BİTEN YARARLANACAK:
Sözleşmesi bitenin kıdemi korunacak. Kıdem kazanmadan sözleşmesi bitenlerin parası da birikmiş sayılacak.
DEVLET KATKI VERECEK:
Devlet işverenin yükünü hafifletmek için sisteme katkı verecek.
GELİR ENDEKSLİ:
Fon gelir endeksli olacak. İşçiişveren anlaşırsa birikimler yeni sisteme aktarılacak.
TARAFLAR DA GÖREV ALACAK:
Sosyal taraflar da aktif görev alacak.
İSTEYEN KALACAK:
Yeni sistem devreye girdiğinde işe yeni başlayanlarda zorunlu, daha önceden işe başlayanlarda ise gönüllülük esas olacak.
İSTİFA EDEN DE ALACAK:
İstifa edene de verilecek.
YENİ İŞ BULANIN KAYBI YOK:
Yeni iş bulanın tazminat hesabı taşınacak, kayıp olmayacak.
İFLAS ETSE DE ALINACAK:
Şirket iflas etse de tazminat alınacak. Şirket iflas ettiğinde, battığında bu Garanti Fonu devreye girecek.
ERKEN ÇEKME İMKÂNI:
Özel durumlarda erken çekme imkânı sağlanacak.
YENİ İŞE GEÇİŞ KOLAYLAŞACAK:
Kıdem tazminatını kaybetme korkusu ortadan kalkınca başka işlere geçiş kolaylaşacak, iş gücü piyasası da canlanacak.