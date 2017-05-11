KOBİ’lere hızlı ve ucuz finansman

Türkiye'deki katma değerin yüzde 55'ini üretirken, kredilerdeki payı yüzde 24'te kalan KOBİ'lerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmak için çalışmalarını hızlandıran faktoring sektörü, sipariş sürecinden başlayıp ticaretin tüm halkalarına ulaşan entegre bir sistem kurmayı planlıyor. 2013'te Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altına girdikten sonra Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'nden üyelerinin Takasbank Para Piyasası'ndan yararlanmasına kadar sektörün önünü açan birçok yeniliğe imza atılan sektör, son dönemde önemli bir değişimin de arefesinde.6361 Sayılı Yasa ile 2012'de BDDK'nın denetimine giren ve 100 bine yakın müşterisinin risk-alacak ve nakit yönetimi gibi ihtiyaçlarını karşılayan faktoringin isminin de değiştirilmesi için harekete geçildi. Globalleşen dünyada ticaret hızla gelişmesi ve finansal ürünler çeşitlenmesi "fintech" çözümlerini de beraberinde getirdi. Bununla birlikte doğal süreçte faktoring uygulamaları da modern dünyaya uyum göstererek çeşitlendi ve genişleyen faaliyet kapsamı gereği yeniden adlandırılmasına ihtiyaç duyuldu. Bu sebeple, faktoring adı yerine ticaretin finansmanı, alacak finansmanı, alacak yönetimi gibi isimler tüm dünyada tartışılmaya başlandı.Dünya literatürünü ve uygulamalarını yakından takip ederek Türkiye'de de ürün çeşitliliğine önem veren sektör; yurtiçi, ihracat ve ithalat olmak üzere ticaretin her alanında garantili- garantisiz, bildirimli-bildirimsiz, toptan-spot faktoring, fatura iskontosu, sipariş finansmanı, stok finansmanı, bayi finansmanı, doğacak alacak finansmanı ve tedarikçi finansmanı ürünlerini uyguluyor. Finansal Kurumlar Birliği, tüm bunların yanı sıra, dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli şekillerde adlandırılan modern faktoring uygulamalarının en önemli örneği olan "Tedarik Zinciri Finansmanı" için de birlik çatısı altında bir çalışma grubu oluşturdu. Bu konuda uzman bir hukuk danışmanından danışmanlık hizmeti alınarak bir çalışma gerçekleştirdildi. Sektörün faaliyet alanını genişletecek bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunuldu.Geleneksel tedarikçi finansmanı ürününün gelişmiş ve modernleşmiş uygulaması olan Tedarik Zinciri Finansmanı uygulanırken, bayi ve distribütörler aracılığı ile satış yapan şirketlerin finansmanının sağlandığı faktoring uygulamaları ile sipariş sürecinden başlayarak ticaretin tüm halkalarına ulaşan entegre bir sistem planlanıyor. Yurtdışındaki başarılı uygulamalar incelendiğinde yüzlerce alıcı, binlerce tedarikçinin içinde bulunduğu bir zincirin finansmanının dijital bir platformda takip edildiği ve sistemin ancak bu şekilde sağlıklı işlediği görülüyor. Zincirin halkalarının birleştirilmesi, yapılan işin boyutunu da ortaya çıkarıyor. Bir yandan ticari alacaklar ve varlıklar finanse edilirken, diğer yandan ticaretin tüm zincirlerine bu hizmet verilecek. Şirketlere sadece finansman sağlamakla kalmayan bu sistem, faktoringin alacak yönetimi, garanti hizmeti ve tahsilat takibi de dijital platform üzerinden daha geniş kapsamlı uygulanarak KOBİ'lerin finansmana hızlı, güvenilir ve daha uygun maliyetle erişimini hedefliyor.KOBİ'lerin katma değerin yüzde 55'ini yaratırken, kredilerdeki payının yüzde 25'in altında kalmasından hareketle bu konuda daha fazla yol alınması gerektiğinden hareket eden faktoring sektörü, ticaretin tüm halkalarını ortak bir dijital platforma taşıyarak KOBİ'lerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. KOBİ'lerin aktiflerindeki en değerli varlık olan "ticari alacaklar"ın değerlendirilmesi, finansmana erişimi kolaylaştırırken, alıcısı daha kredibilitesi yüksek ise maliyetlerini de düşürecek bir sonuca yola açacak.Türkfaktoring sektörünün dünyadaki algısının son derece olumlu olduğunu ve kendisinin de dünyadaki faktoring şirketlerinin ortak kurumu olan ve 400'ün üzerinde üyesi bulunan Factors Chain International'ın başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan FKB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağatay Baydar, "Merkezi Fatura Kaydı Sistemi dünyada bir ilk. FKB yönetiminde oluşturulacak tedarikçi, alıcı, finansör, kreditör gibi birçok tarafın yer aldığı merkezi bir Tedarik Zinciri Finansmanı Dijital Platformu ile yine bir ilke imza atılacak" dedi.Türkiyeolarak ihracat faktoringinde dünyada çok önemli bir yerimiz var. Saygınlığımızı, 2016'da Çin'i geçerek elde ettiğimiz birinciliğimiz ile daha da artırdık. Bu bize daha fazla garanti limiti bulma ve fiyatlamalarda avantaj sağlıyor. Geleneksel faktoring yaklaşımı yanında, tedarikçi finansmanını da dahil ederek genişletmeye çalıştığımız yeni konumlandırmanın, sektöre inanılmaz fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. Garanti Faktoring olarak da FCI tarafından üst üste 2 yıldır 400'e yakın şirket arasından dünyanın en iyi ihracat faktoringi şirketi seçiliyoruz.Dünyadave ülkemizde de bankacılık ve faktoring sektöründe farklı şekillerde uygulanan "Tedarikçi Zinciri Finansmanı" modeli, tüm finans sektörüne yeni bir ivme kazandıracak. Finansmana erişimi kısıtlı olan tedarikçi KOBİ'lerin de, FKB bünyesinde oluşturulacak olan "Tedarikçi Zinciri IT Platformu" üzerinden finansa ulaşımını destekleyecek olan bu model, yasal zeminde yapılacak düzenlemelerle daha etkin ve güçlü olacak.FIntechyatırımlarının şirket bazında yapılmasının verimliliği engelleyici bir unsur olacağından hareket eden FKB, söz konusu platformu tüm paydaşlar için ortak hale getirip standartlaşmasını sağlamayı ve uygun regülasyonları kamu nezdinde takip ederek verimliliği sağlamayı planlıyor. Böylece İstanbul'un finans merkezi hedefine de destek olunacak.