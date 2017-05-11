Köprü geçişleri 15 Haziran'da kaldırılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılmasıyla ilgili, "15 Haziran'da serbest geçiş sistemine geçeceğiz. Köprülerde çift yönlü ücretlendirme olmayacak" dedi.

"TEK KELİMEYLE HAYIR"

Arslan, programda son günlerde sıkça konuşulan; "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönlü ücret alınacak" iddialarına; "Tek kelimeyle hayır. Bu işlemi köprünün iki tarafına da yapıyoruz. Net bir şekilde söyleyeyim; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iki taraflı ücretlendirme olmayacak. Tak sistemini plakaların okunması ve güvenlik için iki taraflı kuruyoruz. 15 Haziran itibariyle açacağız. Çamlıca Gişeleri'nde de 15 Temmuz itibariyle bu sistemin çalışmalarını başlatacağız ve okulların açılmasından önce açacağız."

'ELEKTRONİK YASAĞI' AÇIKLAMASI: İSTANBUL İÇİN DE AVRUPA İÇİN DE GEREKLİ DEĞİL

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin ardından Avrupa'daki havalimanlarından da ABD'ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağı uygulanmasının başlayacağının duyurulmasını değerlendiren Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Topyekün mantıkla baktığınız zaman belki tedbir doğrudur. İstanbul için alıyorsanız Avrupa için de alacaksınız; ama bizim söylediğimiz, İstanbul için de Avrupa için de bu kararın gerekli olmadığı. Önemli olan teknik ekiplerin gelip, gerekli teknik incelemeleri yapıp, tedbirlerin alınıp alınmadığını ortaya koymaları ve bundan sonra bir karar almaları. Yoksa toptancı mantıkla alınan bir karar hem sektörü etkiliyor hem dünyadaki uçuşları etkiliyor"

Elektronik yasağının ABD ve İngiltere uçuşlarında rakamsal bir değişikliğe neden olup olmadığı sorulan Bakan Arslan, "Kısa sürede bir rakamsal değişiklik yok. Seyahat konforuyla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Şu an bir azalma söz konusu değil" diye yanıt verdi.

"SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılmasına ilişkin "En geç 15 Temmuz'da açmayı öngördüğümüz serbest geçiş sistemini biz 15 Haziran itibariyle devreye sokmuş olacağız. 1 ay daha erken devreye girmiş olacak." dedi.