Kotil: Bir tonluk uydu yapacağız

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, "Turkish Fighter'ı yapabilmemiz için şu an Türkiye'nin en yetenekli, en zeki çocuklarının uçak bölümlerini seçmesi gerekiyor. Bu projeyi Türkiye'nin gençleri ile yapacağız" dedi. Türkiye'nin çok sayıda uçak mühendisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi'nde (Turkish Fighter) 10 bin mühendis olacağını ve projede çalışacağını, uçağın ilk uçuşunu 2023'te yapacağını, 2029'da da servise gireceğini anlattı. Kotil, gelecek 10 yıllık süreçte bu kadar insanın devşirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bugün lisede olan çocukların havacılığa, uçağa gönül vermesi, en iyilerin bu bölümlere gitmesi gerekiyor. Turkish Fighter'ı yapabilmemiz için şu an Türkiye'nin en yetenekli, en zeki çocuklarının uçak bölümlerini seçmesi gerekiyor."



12 YIL SÜRECEK

Kotil, proje kapsamında Türk gençlerinin yanı sıra yabancı mühendisler ve Türk olup da dünyanın çeşitli teknoloji şirketlerinde çalışan kişilerle de çalışacaklarını belirterek, Turkish Fighter'ın bir dünya projesi olduğunu söyledi. Projenin zihinsel olarak çözüldüğünü, sıradaki aşamanın pratiğe aktarmak olduğunu kaydeden Kotil, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kodları pratiğe aktarmak yaklaşık 12 yılımıza mal olacak. Devlet arkamızda, maddi imkanlar arkamızda... TAI'nin içinde şu an yarım milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yaptığımız alt sistemlerden 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Gerekirse bütün milyarları da buraya akıtırız. Turkish Fighter için TAI seferber. Tek projemiz bu olmayacak. Paralelde birçok projeyi yürütürüz. Turkish Fighter'da devlet arkamızda, TAI önümüzde..."



İKİ YIL İÇİNDE YÖRÜNGEDE

Sıfırdan uydu yaratmaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Kotil, "Uyduda belli bir yeteneğimiz oluştu. Devlet 100 milyon doların üzerinde bir para harcayarak uydu imal etme, test etme yeteneği ve yeri kazandırdı. Bir tonluk haberleşme uyduları var. Ön çalışmalarına başladık, müşterileri de var. Uzay bölümü olarak bir tonluk haberleşme uydumuzun ön çalışmasını yapıyoruz. Onay gelirse biz kendi imkânlarımızla bir tonluk uydu tasarlayacağız. İki müşteri ile anlaşmak üzereyiz. İki yıl içinde bir tonluk uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.