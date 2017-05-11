Memur anneye müjde!

Memur anneler, yarım gün çalışıp tam maaş alacak Geçtiğimiz yıl annelere yarım gün çalışma imkanı getiren yasayı çıkaran hükümet, işçilerin ardından memurlar için de bu sistemi devreye alıyor.

İMZAYA AÇILDI

Memur annelerin yarım zamanlı çalışma hakkını kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik gün sayıyor. Yönetmelik, geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı.

DETAYLAR BELLİ OLACAK

İmzaların tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçecek. Bu yönetmeliğin çıkmasıyla, memur anneler için de hem yarım gün çalışıp tam maaş alma hem de çocuk okul çağına kadar yarı zamanlı çalışma ile ilgili detaylar belli olacak.

ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISI KADAR...

6663 sayılı Yasa ile doğum yapan memurlara, analık izni sonrasında mali ve sosyal haklarında herhangi bir kesinti yapılmadan, birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirildi.

Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay eklenmesi hükme bağlandı. Yasaya göre, çocuğu olan memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmada, mali haklar yarım ödenecek.