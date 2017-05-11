Rusya ile karayolu taşımacılığı yeniden başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısının 8 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirildiğini ifade ederek, 2015'te yaşanan uçak kriziyle bozulan ilişkiler nedeniyle karayolu taşımacılığında yaşanan geçiş sorunlarının geride bırakıldığını kaydetti.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin her alanda rayına oturduğunun altını çizen Arslan, başta sürücü vizeleri ve geçiş belgesi kotaları olmak üzere iki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı konularında görüşmeler yapıldığını anlattı.

Geçiş belgesi kotaları konusunda da mutabık kalındığını ifade eden Arslan, "Heyetler, profesyonel sürücüler için vize kolaylığı sağlanması hususunda iradelerini beyan etti. Ayrıca geçiş belgesi kotaları konusunda da önemli kararlar alındı. Geçiş belgesi kotaları iki ülke arasında 11-12 Aralık 2012'de İstanbul'da gerçekleştirilen KUKK toplantısında belirlendiği şekliyle muhafaza edilecek." diye konuştu.

"GEÇİŞ BELGELERİ 16 MAYIS'TAN SONRA KULLANIMA AÇILACAK"

Arslan, söz konusu geçiş belgelerinin 16 Mayıs'tan sonra kullanıma açılacağını, gerek Rusya'ya gerekse bu ülke üzerinden transit olarak başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya ülkelerine yönelik taşımaların yeniden başlayacağını bildirdi.

Yaşanan geçiş sorunlarının geride bırakılacağını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"İkili taşımalar için 8 bin, frigorifik (soğutma üniteli) taşıtlar için bin, üçüncü ülke taşımaları için bin 500 ve transit taşımalar için 6 bin olmak üzere 2012'de belirlenen kota sayıları yeniden kabul edildi. 2015'te yaşanan uçak kriziyle bozulan ilişkilerimiz nedeniyle karayolu taşımacılığında yaşanan geçiş sorunlarını geride bırakıyoruz."

UND ŞENER: "BU UZLAŞMADAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Rusya ile Türkiye arasında yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısında taşıma kotalarında uçak krizi öncesi şartlara geri dönüldü. Toplantıda atılan imzalarla iki ülke arasında gerilen ilişkilerle taşımacılar için çok zor geçen bir dönem de sona ermiş oldu. UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener anlaşma ile Rusya ile ulaştırma konusunun normalleşmesi yolunda çok önemli bir adım atıldığını söyledi. "Taşıma kotaları gibi konularda uçak krizi öncesi şartlara dönüldü" diyen Şener, iki tarafın da sürücülerinin vize alma prosedürünün kolaylaştırılması yolunda da girişimlerin Dışişleri Bakanlıkları nezdinde başlayacağını açıkladı. Şener, "Bu uzlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Şartların eskiye dönmesi her iki ülke için de faydalı olacak" ifadelerini kullandı.