Sanayide TRT payı kalkıyor

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayicilerin merakla beklediği Üretim Reform Paketi'ni açıkladı. Sanayicilerin mali yükünün azaltıldığı pakette yeni teşvikler de yer alıyor. Bakan Özlü, teşviklerle birlikte sanayicilerin omzundan yaklaşık 1.5 milyar TL'lik yük kalkacağını, ek teşviklerle de üretimin teşvik edileceğini söyledi. Bakan Özlü, 1 yıldır üzerinde çalıştıkları 77 maddelik Üretim Reform Paketi'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, tüm ilgili STK'lar ve kuruluşların görüşlerinin aldığını belirterek, "Yarın TBMM Sanayi Komisyonu'nda paketin sunumunu yapacağız. Bu ay içinde de paketi Meclis'ten geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.Sanayiciler elektrikte TRT payı ödemeyecek.Hafta sonu çalışma ruhsatı bedeli alınmayacak.Planlı sanayi alanları için emlak vergisi kaldırılacak ve yapı denetim hizmeti bedelinde indirime gidilecek.Planlı sanayi alanları için damga vergisi, harçlar ve ot bedeli kalkacak.OSB'deki sanayicilere enerji desteği verilecek.OSB'lerdeki yüksek parsel fiyatlarında düzenleme yapılacak.Kamu ihalelerinde yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı gelecek.Sanayi sitelerinin taşınma süreçleri desteklenecek.Üniversite öğrencilerinin işyeri eğitimleri desteklenecek.TGB'lerde temel bilimler mezunlarının istihdamı sağlanacak.OSB'lere tüm projeleri için düşük faizli kredi desteği verilecek.KOSGEB desteklerinde avans verilecek.Üniversitelere Ar-Ge desteği artırılacak.