Emlak Bankası 16 yıl sonra geri döndü

Bankacılık sektörünün 1990'lı yıllarında en gözde kurumlarından biri olan Emlak Bankası
yeniden faaliyete hazırlanıyor. Emlak Bankası "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilmesi ile geri dönüyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Emlak Bankası'nı ne özelleştirme gibi bir planımız var ne de sektörel bir bankacılık yapma düşüncesi var. Yönetim kurulu hükümetimize bir plan getirecek. Bankanın ekonomiye katkı sağlaması için çalışma içinde olacağız" dedi.