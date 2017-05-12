16 yıl sonra geri döndü

ANKARA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017
Emlak Bankası 16 yıl sonra geri döndü
Bankacılık sektörünün 1990'lı yıllarında en gözde kurumlarından biri olan yeniden faaliyete hazırlanıyor. Emlak Bankası "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilmesi ile geri dönüyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Emlak Bankası'nı ne özelleştirme gibi bir planımız var ne de sektörel bir bankacılık yapma düşüncesi var. Yönetim kurulu hükümetimize bir plan getirecek. Bankanın ekonomiye katkı sağlaması için çalışma içinde olacağız" dedi.
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Emlak Bankası 16 yıl sonra geri döndü
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