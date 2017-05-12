Galatasaray'in Riva arazisi ihaleye çıkıyor

Elindeki kıymetli arazileri paraya dönüştürmek için Emlak Konut ile anlaşma imzalayan Galatasaray yönetimi proje için ihaleye çıkılacak tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray'a ait olan Riva'daki bir milyon metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 8 Haziran'da gerçekleştirecek.

İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin yüzde 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, yüzde 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacak. Emlak Konut'un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı minimum 509 milyon lira olacak.

Bu arada, ihale tarihinin açıklanmasıyla Galatasaray hisseleri yüzde 5 prim yaparak saat 12.34 itibarıyla 25.68 lira oldu.