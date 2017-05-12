TPAO Ankara'da petrol arayacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 9 farklı bölgede petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO'nun Ankara sınırları içerisindeki bölgeler için yaptığı petrol arama lisansı başvuruları, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

TPAO, ruhsat sahalarında taahhüt etmiş olduğu yatırım teminatını 30 gün içerisinde genel müdürlüğe yatırması şartıyla, söz konusu sahalarda 5'er yıllığına petrol arama ruhsatına sahip olacak.

NEVŞEHİR'DE JEOTERMAL KAYNAK SAHALARI İHALE EDİLECEK

Öte yandan Nevşehir'deki bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahalarının ihale edilmesine yönelik Nevşehir Valiliğinin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Nevşehir Avanos'ta 6 ayrı bölgede bulunan toplam 20 bin 661 hektar, Ürgüp'te 7 ayrı bölgede bulunan toplam 28 bin 394 hektar, Kozaklı'da 12 ayrı bölgede bulunan toplam 40 bin 99 hektar ve Hacıbektaş'taki 4 bin 971 hektar alana sahip jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 30 bin 603 lira ile 579 bin 17 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 23 Mayıs Salı günü 11.00-15.10 saatlerinde Nevşehir İl Özel İdaresinde gerçekleştirilecek.