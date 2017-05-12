Donanması için üretecek

Giriş Tarihi: 12.5.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 11:36
Türkiye Endonezya Donanması için denizaltı üretecek

Donanması için üretme projesi kapsamında Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) şirketi ile iyi niyet anlaşması imzaladı. Denizaltıların entegre sistemleri ASELSAN ve HAVELSAN tarafından üretilecek. Projenin Cumhuriyet tarihinin en önemli ihracat projelerinden biri olacağı belirtiliyor

Türk ve Alman savunma sanayisi şirketleri Projesi kapsamında iyi niyet anlaşması imzaladı.

Habertürk'ün habere göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile 'nın önde gelen savunma sanayi firmalarından ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) arasında Endonezya Denizaltı Projesine yönelik imzalar, önceki gün 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) atıldı.

"ENDONEZYA İÇİN DENİZALTI YAPIMINDA TÜRKİYE İLE KAYNAKLARIMIZI BİRLEŞTİRİYORUZ"

Endonezya Denizaltı Projesi'nin Cumhuriyet tarihinin savunma alanındaki en büyük ihracat projelerinden biri olacağı belirtiliyor.
İmza töreninde konuşan ThyssenKrupp'tan bir yetkili, "Endonezya için denizaltı yapımında ile kaynaklarımızı birleştiriyoruz" dedi.

GÖLCÜK TERSANESİ'NDE ÜRETİLECEK

2.5 milyar euro değerindeki anlaşma kapsamında, 1 veya 2 denizaltının Gölcük Tersanesi'nde inşa edilmesi, diğer denizaltıların ise Endonezya'da inşası planlanıyor. Türkiye Donanması için de altı denizaltı inşa edileceği belirtiliyor.

Tip 214 sınıfı dizel elektrikli denizaltıların sensor sistemleri ASELSAN, entegre kumanda ve kontrol donanımı ise HAVELSAN tarafından üretilecek.

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Türkiye Endonezya Donanması için denizaltı üretecek
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