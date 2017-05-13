İngiltere ile serbest ticaret dönemi başlıyor

İngiltere'de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, mevkidaşı Theresa May ile ikili görüşmede bulundu. Yıldırım, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra Türkiye ile daha yoğun ilişkilerde bulunmak istediğini belirterek, "Brexit kararından sonra bölgede Türkiye ile ilişkilerde daha etkin olmak istiyor. Biz de bu işbirliğine açığız. İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağız" diye konuştu.



'BİZE YATIRIRSANIZ KAZANIRSINIZ'

Londra'da yabancı yatırımcılarla da bir araya gelen Başbakan Yıldırım, İngiltere'nin Brexit sonrası Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmak istediğine dikkat çekerek "İkili ticaret hacmimizi kısa sürede 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" bilgisini verdi. Türkiye ekonomisinin önemli atılımlar yapabilecek dinamizme sahip olduğunun altını çizen Yıldırım, İngiliz yatırımcıları "Yatırırsanız kazanırsınız" sözleriyle Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti.



'BATI ÜLKELERİ KADAR GÜVENLİYİZ'

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Türkiye ekonomisinin gücünü kanıtladığına işaret ederek, "Türkiye her yıl 15 milyar dolardan fazla yatırımı çekmeyi başarmıştır" ifadesini kullandı. Yıldırım, Türkiye'nin turizm açısından herhangi bir Batı ülkesi kadar güvenli olduğunu da sözlerine ekledi.