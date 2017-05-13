İpek Yolu’na destek veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinin Türkiye'nin Kuşak ve Yol Projesi'ndeki stratejik konumunu öne çıkaracağını belirtti. Erdoğan, Çin'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada "Bu yolla Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bir kez daha tescil edilecektir" dedi. Modern İpek Yolu'nun toplam uzunluğunun 109 bin kilometre olduğunu aktaran Erdoğan, Doğu, Orta ve Batı Asya ile Orta, Güney ve Batı Avrupa'daki 50'den fazla ülkede kapsadığı alanın yaklaşık 40 milyon kilometrekare olduğu bilgisini verdi. Erdoğan, bu rakamın 4 milyar insana ve dünya yüzölçümünün yüzde 26'sına tekabül ettiğini bildirdi. Bu boyutta bir çalışmanın rekabetten ziyade işbirliğini elzem kıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Modern İpek Yolu girişimine çok güçlü bir destek veriyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü bu projenin ilk etaptaki tamamlayıcı halkalarıdır. Çin ile Avrupa arasında ilave bir bağlantı koridoru açan Trans-Hazar-Orta Koridor Projesi'ni de hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.