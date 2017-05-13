İstanbul iş dünyası yılın ilk dört ayında 252 bin ilave istihdam sağladı

16 Nisan referandum sonuçlarının değişmekten ve gelişmekten korkmayan sağlam bir iradenin sesi olduğunu kaydeden Çağlar, "Milletin hür iradesinin sandıklara yansıdığı bu değişim, Türkiye'nin istiklâli ve istikbali açısından yepyeni bir sayfadır. Milletin sinesinde cevap bulan bu değişiklik, ekonomik gelişme ve büyüme veçhesinden bakıldığında da çok önemli bir sıçrama noktasıdır. Ekonomik alanda etkin ve hızlı kararlara giden yol artık daha güvenli. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge, güçlü şekilde tesis edilecektir. Değişikliğin kabul edilmiş olmasını Türkiye'nin geleceği için büyük bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN YOL HARİTASI TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRECEK"

Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayısta AK Parti Kongresinde açıklayacağını söylediği yol haritasının Türkiye'yi daha güçlü bir şekilde yukarıya taşıyacağına inandıklarını ifade etti.

Referandum sonuçlarının ekonomi cephesindeki yansımalarını finansal göstergelerde de güçlü şekilde hissettiklerini dile getiren Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin büyük kurumları, yılın ilk çeyreğinde üst üste yüksek karlılık oranları açıkladı. Borsa tarihindeki en yüksek seviyelerinde. Nisan ayından bu yana yüzde 7 artış oldu. Sanayi Üretim Endeksi, beklentileri aşarak bir önceki yıla göre 2,8 puan artış gösterdi. Kapasite Kullanım oranında da ibre yukarı yönlü. Bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış söz konusu. Sanayideki bu hızlanmayı hem iç talep, hem de dış talep destekliyor. Bunu güven endeksleri ve dış ticaret rakamlarından rahatlıkla teyit edebiliriz. Tüketici Güven Endeksi 5,1 puan, Reel Kesim Güven Endeksi ise 2,3 puanlık artış gösterdi."

"İKİNCİ ÇEYREKTE ÇARKLAR DAHA DA HIZLANACAK"

İTO Başkanı Çağlar, ekonomideki bu olumlu gidişatla açılan yerli ve yabancı firma sayılarının da yılın ilk dört ayında artığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği de değinen Çağlar, ikinci çeyrekte çarkların daha da hızlanacağını belirterek, "Güncel rakamı da paylaşayım. İstanbul iş dünyası yılın ilk dört ayında 252 bin ilave istihdam sağladı. Yılsonuna kadar verdiğimiz söz 500 bindi." dedi.

Çağlar, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonucu kamu hastanelerimizle tedarikçileri bir araya getirecek bir organizasyon planladıklarını bildirdi.

TÜRKİYE DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ SAĞLIK HİZMETİ SAĞLAYICISI

Türkiye'nin dünyada çok önemli bir sağlık hizmeti sağlayıcısı haline geldiğini vurgulayan Çağlar, "Dolayısıyla bu alandaki tüketim de çok güçlü. Bize bugünden sonra bu tükettiklerimizi üretebilen ülke olmak yakışır. Önümüzdeki adım bu olmalıdır. Medikal ürünler, tıbbi cihazlar, ilaç sanayinde kendi tedarikçilerimizin devreye alınması, Türkiye'ye küresel arenada yeni bir kulvar açacaktır. Garantili alım süreçlerinin oluşturulması, aynı standarttaki ürünlerimizin, yabancı ürünlere karşı ruhsat ve fiyat açısından desteklenmesi gibi hususlarla bu konularda önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YABANCI YATIRIMCIYA GAYRİMENKUL ALIMLARINDA UYGULANAN YÜZDE 18'LİK KDV İSTİSNASININ, YERLİ ALICIYA DA UYGULANMASINI İSTİYORUZ"

Çağlar, yurt dışından gelen yabancı yatırımcıya gayrimenkul alımlarında uygulanan yüzde 18'lik KDV istisnasının yerli alıcıya da uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

Gayrimenkulde KDV'nin kaldırılmasını gerektiğini belirten Çağlar, "KDV'nin tamamen kaldırılması hem konut arz edeneler, hem de yatırımcılar açısından büyük bir rahatlama oluşturacaktır." dedi.

İşçi işveren davaları da değinen Çağlar, söz konusu davalarda işverenlerin mağdur olduğunu, İTO olarak kurulacak arabuluculuk müessesine de destek vereceklerini sözlerine ekledi.