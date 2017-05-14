Bakan Çelik'ten çiftçilere önemli mesaj!

Tarım ve Gıda Bakanı Faruk Çelik, A Haber'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı, devletin çiftçilere verdiği teşviklerle ilgili bilgiler verdi. Çelik, "Çiftilerimizin emeği olmadan sofranın bereketi olmaz. Çitfçi tarımının teminatı, tarım da yarınımızın teminatıdır. Onun için biz hükümet olarak 16 yıllık bir dönem içerisinde çok yoğun bir şekilde çiftçilerimize teşviklerimizi sürdürüyoruz. 13 milyar liralık bir desteği çiftçilerimize vermiş bulunuyoruz. Çiftçilerimize ne tür desteği versek azdır. Bundan sonra da çiftçilere desteğimizin süreceğini belirtmek istiyorum." dedi.

MİLLİ TARIM PROJESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Bakan Çelik, Milli Tarım Projesi ile ilgili de bilgiler verdi. Çelik, "Ülkede bitkisel üretimde havza bazlı üretime geçtik. Yani planlı üretime geçtik. Çiftçilerimize buna yönlendirmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde hayvansal üretimde de yerli hayvancılığı, yani kırmızı et ihtiyacımızı, kendi yetiştirdiğimiz hayvanlardan karşılama noktasında da yaygın bir şekilde hayvancılık desteklerini de devreye koymuş bulunuyoruz. İnanıyorum ki birkaç sene içerisinde bu projeler meyvesini vermeye başlayacak. Etteki konuşulan ithalat ve benzeri hususları ortadan kaldıracak bir noktaya gelmiş olacağız. Yani başka ülkenin çiftçisini zengin eden bir anlayış değil, kendi ülkesinin çiftçisini kalkındıran politikaları hızlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra hedeflerimiz çok daha büyük. Biz inanıyoruz ki çiftçinin yüzü gülerse milletin yüzü güler." dedi.

Bakan Çelik çiftçilere mesajı A Haber'den verdi