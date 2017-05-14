Nükleeri hızlandıralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, son iki yıl içerisinde dördüncü kez görüştü. Bugün yapılacak 'Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu' öncesinde bir araya gelen iki liderin ağırlıklı gündemi ekonomi oldu. Erdoğan ve Şi, nükleer santral, turizm, ticaret, liman işletmeciliği ve gemi yapımı gibi konuları ele aldı. Görüşmede Çin ile birlikte yapılması konusunda prensipte anlaşılan üçüncü nükleer santral projesinin gündeme geldiği öğrenildi. İki lider, bu projeyle ilgili sürecin hızlandırılması konusunda mutabık kaldı. Türkiye, Çin ile nükleer enerji santralleri ve araştırma reaktörlerinin saha etüd çalışmaları, tasarımı, inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı, test edilmesi gibi alanlarda taraflar arasında işbirliğine gidebileceğine dair anlaşmayı 2016'da yürürlüğe sokmuştu.
2018 TURİZM YILI
İki lider, 2018'de düzenlenecek Türkiye-Çin yılı kapsamında yapılacak hazırlıkları da görüştü. Çin Devlet Başkanı Şi, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısının giderek arttığını belirterek, "Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitmesine olumlu bakıyoruz" dedi. Erdoğan da 2018 yılının turizm açısından bir fırsat olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi'yi Türkiye'ye davet etti. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı geçen yıl 167 bin 570 olmuştu. Çinli turistin Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı arasındaki payı yüzde 1'i geçmiyor.
EDİRNE-KARS DEMİRYOLU SON AŞAMADA
Edinilen bilgilere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, görüşmede Londra ve Pekin'i birbirine bağlayacak olan Kuşak ve Yol Projesi'ni gündeme getirdi. Şi, "Kuşak ve Yol Projesi'ne Türkiye'nin katılımını önemsiyoruz" dedi. Kuşak ve Yol Projesi'nin önemli bir parçasını oluşturacak olan Edirne-Kars demiryolu hattıyla ilgili Türkiye ve Çin arasındaki müzakerelerin de son aşamaya geldiği belirtildi. Görüşmenin ardından "Uluslararası karayolları üzerinde taşımacılık anlaşması" ve "Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı kültür merkezlerinin kurulmasına ilişkin anlaşma" imzalandı.
SELANİK'TE KONSEY TOPLANACAK
Erdoğan'ın
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabulünde de özellikle ikili ilişkiler ve üst düzey ziyaretlerin artırılması konusu ele alındı. Bu çerçevede, Yunanistan İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te yapılması konusunda mutabık kalındı. Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'le görüşmesinde ise özellikle ikili ilişkilerin iyi devam eden seyriyle ilgili memnuniyet ifade edildi. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin artırılması, enerji, ticaret ve yatırım konularında adım atılması konuları görüşüldü. Kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasıyla ilgili çalışmalara hız verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinde Erdoğan, özellikle ikili ticaret hacminin artırılması için daha yoğun bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.