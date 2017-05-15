130 bin işçi aranıyor

arayanlarla işverenleri buluşturan(İŞKUR) 118 bin 923 olan açık iş pozisyonu, 1 haftada 10 binden fazla arttı. Türkiye genelindeki açık iş ilanlarının sayısı dün'ye ulaştı. Avukattan sekretere, büro elemanından inşaat işçisine, bilgisayar teknikerinden bahçıvana Türkiye genelinde yaklaşıkaçık iş bulunuyor., ister İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKURaracılığıyla sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra;bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor,içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor,doğrudan temasa geçebiliyor.2017 yılı içinhedefinde kilit rol oynayanaçık iş ilanlarına eleman yerleştirmenin yanı sıra verdiği eğitimlerle de çok sayıda kişiyi meslek sahibi yapıyor. Bu kapsamdaOcak'taaçtığı kurs ve programlar sayesinde iş sahibi yaptı. Ocak ayında açık iş ilanları ile iş sahibi olan kişi sayısı daolarak gerçekleşti.arasındaki istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı ile de rekor kırdı.bu tarihler arasında tamişe yerleştirdi.Hacettepe Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 25 Mayısİzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 25 MayısAdnan Menderes Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 26 MayısBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 26 MayısHacettepe Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 26 MayısHarran Üniversitesi: 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 26 MayısSüleyman Demirel Üniversitesi: 19 akademik personel alacak. Son başvuru 26 MayısOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs