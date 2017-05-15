130 bin işçi aranıyor

İŞ
arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu'nda
(İŞKUR) 118 bin 923 olan açık iş pozisyonu, 1 haftada 10 binden fazla arttı. Türkiye genelindeki açık iş ilanlarının sayısı dün 129 bin 52
'ye ulaştı. Avukattan sekretere, büro elemanından inşaat işçisine, bilgisayar teknikerinden bahçıvana Türkiye genelinde yaklaşık 130 bin
açık iş bulunuyor. İş arayanlar
, ister İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü
aracılığıyla sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra;
Kişisel
bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor,
Yurt
içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor,
işverenlerle
doğrudan temasa geçebiliyor.
370 BİN KİŞİYE İŞ
2017 yılı için 2 milyon kişiye istihdam
hedefinde kilit rol oynayan İŞKUR,
açık iş ilanlarına eleman yerleştirmenin yanı sıra verdiği eğitimlerle de çok sayıda kişiyi meslek sahibi yapıyor. Bu kapsamda İŞKUR,
Ocak'ta 123 bin 57 kişiyi
açtığı kurs ve programlar sayesinde iş sahibi yaptı. Ocak ayında açık iş ilanları ile iş sahibi olan kişi sayısı da 92 bin 425 kişi
olarak gerçekleşti. İŞKUR, 1 Ocak-14 Mayıs
arasındaki istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı ile de rekor kırdı. İŞKUR,
bu tarihler arasında tam 370 bin 536 kişiyi
işe yerleştirdi.
İSTİHDAM TAKVİMİ
Hacettepe Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru 25 Mayıs
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 25 Mayıs
Adnan Menderes Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs
Hacettepe Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs
Harran Üniversitesi: 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs
Süleyman Demirel Üniversitesi: 19 akademik personel alacak. Son başvuru 26 Mayıs
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru 29 Mayıs