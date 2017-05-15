Booking.com'dan flaş açıklama

Şirketten yapılan açıklamaya göre "Booking.com olarak Türkiye'den gerçekleştirilen online rezervasyon faaliyetlerimizin kısıtlanmasına yönelik mahkemece alınan ihtiyati tedbir kararına yaptığımız itirazın hukuki süreci devam etmektedir. 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyeti itirazımıza ilişkin bir karar vermemiş olup, duruşmayı 26 Mayıs 2017 tarihine ertelemiştir. Bu süre zarfında, Türkiye yasalarına bağlılığımızın gereği olarak, Türkiye'den sadece Türkiye içine verdiğimiz servislerimizin erişimi ihtiyaten kapalı olmaya edecektir. Ancak Türkiye'den yurtdışına olan online rezervasyon hizmetimiz ise kesintisiz sürmektedir.

Türk müşterilerimizin tüm dünyada açık ve şeffaf konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyan bir online rezervasyon sitesi ve teknolojisi geliştiricisi olarak, ihtiyati tedbir kararına katılmadığımızı yinelemek isteriz. Nitekim, Türkiye'de işbirliği yaptığımız birçok otel işletmesi, bu kararın işlerine verdiği ekonomik zararı ve Türk turizmi üzerinde yarattığı olumsuzlukları ifade etmek amacıyla kendi iradeleriyle hukuki sürece müdahil olmayı seçmişlerdir.

Hukuki süreç boyunca, Türkiye'de 13 binden fazla konaklama sağlayıcısının Booking.com işbirliğinden hem müşterileri, hem kendi işletmeleri, hem de Türk turizm endüstrisi için sağladığı katma değerin öneminin sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine dair inancımızı sürdürmekteyiz." denildi