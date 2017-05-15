Döviz bürolarına yeni düzenleme

Şimşek, döviz bürolarının sermayelerine ve faaliyet alanlarına göre A ve B olmak üzere iki gruba ayrılacağını belirterek, "A grubu döviz büroları, B grubunun yapabildiği işlemlerin yanı sıra banka transferi yoluyla yabancı para alım satım işlemi, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının acenteliği faaliyeti de yapabilecek" dedi.

ATM VE İNTERNET BANKACILIĞI İLE...

A grubu işletmeler ayrıca işlemlerini ATM, internet ve kredi kartı hariç banka kartı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

KURUMSAL YAPI VURGUSU

Döviz bürolarının sermaye yükümlülüklerinin de artırılacağını belirten Şimşek, "Özellikle A (grubunda)… yer alan şirketler daha kurumsal bir yapıya dönüştürülecek… müşteri tanıma kuralı, çerçeve sözleşme veya tek seferlik alım satım sözleşmesi imzalama yükümlülüğü gibi yeni yükümlülükler getirilecek ve transfer emirlerinin nasıl verileceği ayrıntılı olarak düzenlenecek" dedi. Şimşek, yapılacak değişikliklerle döviz bürolarının daha etkin denetleneceğini ve şeffaflıklarının artırılacağını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz bürolarının daha sıkı denetim altına alacak yeni bir düzenleme yapacaklarının bilgisini verdi.

Hazine Müsteşarlığınca yapılan değerlendirmelerde ve araştırmalarda mevcut sistemde döviz bürolarının işlemlerinin etkin olarak izlenemediği ve bu işlemlere ilişkin istatistiki verilerin bulunmadığının tespit edildiğini anlatan Şimşek, söz konusu tebliğin döviz alım satımına ilişkin yeni araçların kullanımına yönelik olarak piyasadan gelen talepleri yeterince karşılamadığının görüldüğünü kaydetti.

FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI YAYGINLAŞACAK

Kayıtlılığın artırılması ve daha hesap verilebilir yapı oluşturulması amacıyla döviz bürolarına yönelik yeni bir düzenleme yapacaklarını bildiren Şimşek, "Döviz bürolarını A ve B grupları olmak üzere iki gruba ayıracağız. A grubu döviz büroları, B grubunun yapabildiği işlemlerin yanı sıra banka transferi yoluyla yabancı para alım satım işlemi, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının acenteliği faaliyeti de yapabilecek. Ayrıca işlemlerini ATM, internet ve kredi kartı hariç banka kartı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Böylece finansal teknolojilerin kullanımı da yaygınlaştırılacak" şeklinde açıklamada bulundu.

DAHA YÜKSEK SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Döviz bürolarının yükümlülüklerinin artırılacağını vurgulayan Şimşek, bu kapsamda iki grup döviz büroları için farklı ve mevcut düzenlemelerde yer alandan daha yüksek miktarlarda sermaye yükümlülüğü getirileceğini de söyledi.

"ŞEFFAFLIK ARTIRILACAK"

Döviz bürolarının daha etkin denetleneceğini, şeffaflıklarının, mali altyapı ve güvenilirliklerinin artırılacağını kaydeden Şimşek, "Ayrıca etkin ve adil bir rekabet ortamı sağlamasını teminen yetkisiz olarak faaliyet gösteren işletmeler için caydırıcı önlemlerin alınmasına yönelik mevzuat çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.