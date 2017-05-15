Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin
Olimpiyat Merkezi'ndeki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Kuşak ve Yol Forumu"nun açılış töreni ve yaptığı ikili görüşmelerden sonra gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle uçakta bir araya geldi. Toplantıda Yeni İpek Yolu girişimi ile ilgili bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi: "28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla dört uluslararası kuruluş ve 200 bakan buradaki toplantıya katılmış bulunuyor. Yeni İpekyolu
olarak da adlandırılan bu 'Kuşak ve Yol Girişimi', Asya'yı Anadolu üzerinden Avrupa'ya bağlıyor. Biz kara, deniz ve havayolu projeleriyle dünya ticaretinin orta koridoru diye adlandırılan bu yolda hızla ilerliyoruz. Yatırımlarımız bu projeyle daha da güçlenecek." Dünya ekonomisinin merkezinin doğuya kaydığını vurgulayan Erdoğan, sadece Avrupa ile Çin arasındaki ticaret hacminin 600 milyar dolara ulaşmasının bu değerlendirmeyi teyit ettiğini kaydetti. Asya ve Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan Türkiye'nin, özel coğrafi konumuyla İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkelerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Çin'in, İpek Yolu ekonomik koridoru girişimi, ülkemizin Avrupa'nın Anadolu üzerinden Orta Asya'ya ve oradan da Çin'e bağlanmasını hedefleyen Orta Koridor Projesiyle bütünleşiyor. Bilindiği gibi Orta Koridor, Türkiye'den Gürcistan ve Azerbaycan'a yönelen oradan Hazar denizini aşarak, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'ı geçen, Afganistan ve Pakistan'ı da kapsayacak şekilde Çin'de nihayet bulan bir ticaret yolu projesidir. Bu çerçevede Çin'le ve diğer güzergâh ülkeleriyle birlikte hareket etmek istiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında ev sahibi olan Çin Devlet Başkanı Şi'nin bir tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken, diğer tarafında Rusya Devlet Başkanı Putin hazır bulundu.
Bir yılda dört görüşme
Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, ile dördüncü kez bir araya geldiklerini, ticaret ve karşılıklı yatırımlar konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "3. nükleer santral müzakerelerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız Çin'le götürüyor. Bir de Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin artması konusunda çalışmalar var. FETÖ'ye karşı tedbirler, zaten buraya pek yeterince giremediler ya da herhalde tutunamadılar. Belki de aradıkları zemini bulamadılar. Terörle mücadeleye güvenlik konusunda müşterek işbirliği ortak kararımız" diye konuştu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra 29 ülke liderinin katıldığı organizasyon için verilen yemeğe iştirak etti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme gerçekleştirdi.
Çin'le yeni bir sayfa açtık
Türkiye ile Çin arasındaki özellikle ekonomik ilişkiler alanında yeni bir sayfa açtıklarının altını çizen Erdoğan, 3 anlaşma imzaladıklarını söyledi. Kars-Edirne başta olmak üzere birçok demiryolu ağının bunun içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Onların da ısrar ettiği en önemli proje Ankara-İstanbul arasında 350 km hızla tren projesi. Bunun için de Ulaştırma Haberleşme Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerine devam ediyor. Hedefimiz 13 detay projeyi birlikte yapabilmek" diye konuştu. Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin faaliyete geçmesiyle Orta Koridor'un önemli bir ayağının tamamlanmış olacağına dikkati çekti. Gümrükler arası işbirliğine yönelik geliştirdikleri Kervansaray Projesi'nin, ticaretin ve hizmetlerin hızlı akmasını temin etmeyi amaçladığını anlatan Erdoğan, "Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ile inşası süren Çanakkale Köprüsü, projesinin ulaşım altyapısı bakımından çok önemli diğer adımlarıdır" diye konuştu.
Terörü yerle yeksan edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle dünyada gelişmekte olan teröre karşı bu girişim, terörü adeta yerle yeksan edecek bir girişim olacaktır" dedi. Herkes için fayda sağlayacak bu işbirliğinin bir model olarak başarılı olacağını söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak bunun için her türü desteği vermeye hazırız. Önümüzde barışa ve istikrara hizmet edecek bir kazan-kazan projesinin bulunduğuna inanıyorum. Dolayısıyla Çin'nin bu girişimi, her türlü takdirin üstündedir" şeklinde konuştu.
Milli fonlar devreye alınsın
Projenin
başarısının, güzergâh
ülkelerinin ticareti
kolaylaştırmalarına,
gümrük alanında
işbirliğine gitmelerine,
tarife dışı engelleri
kaldırmalarına ve
yatırımları teşvik
etmelerine bağlı
olduğuna dikkat
çeken Erdoğan, İpek
Yolu fonu yanında
güzergâh ülkelerinin
milli fonlarının devreye
alınmasının, projenin
finansal entegrasyonunu
derinleştireceğini
söyledi. Erdoğan, şöyle
devam etti: "Dünya
genelinde 60'tan fazla
ülkeyi kapsayan Yeni
İpek Yolu girişimi dünya
nüfusunun 4.5 milyarını
ifade eden çok önemli
bir proje. Bu girişimin,
kazan-kazan anlayışıyla
hayata geçirilmesi
büyük önem arz ediyor.
Asya'nın 2030'a kadar
yılda ortalama 1.7 trilyon
dolar yatırıma ihtiyaç
duyduğu hesaplanıyor.
Bu boyutta bir çalışma,
işbirliği gerektiriyor."
Erdoğan, Türkiye'nin
Asya Altyapı Yatırım
Bankası'nda 2.6 milyar
dolar sermayeye katkı
payı ve yüzde 2.48 oy
hakkı ile yer aldığını
belirterek, "Amacımız
ihtiyaç duyulan kalkınma
hamlelerini yapabilmek
için ortak finansman
mekanizmalarının
hayata geçirilmesi" dedi.