THY yasağa rağmen yolcu sayısını yüzde 2.5 artırdı

THY'nin New York Müdürü Cenk Öcal yasağa rağmen yolcu sayısında yaşanan artıştan memnuniyetini belirterek, kısa süre önce başlayan bedava internet hizmeti ve business class yolcularına dağıtılan dizüstü bilgisayarlarla yolcularına yasağın getirmiş olduğu kısıtlamayı da aştıklarını bildirdi.

Öcal," İstanbul- New York hattında Nisan ayında doluluk oranı yüzde 2,5 arttı. Yasağa rağmen artış kaydetmemiz sevindirici. Business yolcumuza uçak içinde laptop dağıtıyoruz. Laptoplarında yaptıkları çalışmaları yine uçak içinde ücretsiz olarak yolcumuza usb bellek kartına yükledikten sonra götürebiliyorlar. İstanbul'da güven içinde toplanan elektronik cihazları New York'ta varış noktasında valiz alınan konveyörün hemen yanına stand açarak hızlı bir şekilde yolcumuza iade ediyoruz. Dağıtımı yer hizmetleri şirketi değil özellikle bizim personelimiz dağıtıyor. Bu dağıtım için toplam 4 personelimiz çalışıyor " dedi.

Öcal, yolcuların ne kadar sayıda laptopla seyahat ettiğinin örneğini de vererek " geçtiğimiz günlerde yolcularımızdan alınan ve New York'ta iade ettiğimiz laptop sayısı 126'yı buldu " diye konuştu.

NEWARK HAVALİMANINA UÇULABİLİR

İstanbul'dan New York'a günde üç sefer uçtuklarını kaydeden Öcal, Newark havalimanına uçmak için yolcuların isteği olduğunu bildirerek, "Daha önce Newark havalimanına uçuluyordu. Şimdi yeniden yolcuların istekleri var. Biz de bu doğrultuda pazar araştırması yapıyoruz "şeklinde konuştu. Newark havalimanı New Jersey'de bulunuyor ve burada çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor.

AVRUPALI ŞİRKETLER YASAK UYGULAMASINA KARŞI THY'Yİ ÖRNEK ALIYOR

Bu arada, THY'nin elektronik cihaz yasağı ile birlikte yolcularını mağdur etmemek için geliştirdiği reaksiyonu Avrupalı şirketler de öğrenmeye çalışıyor. Büyük tartışma getiren yasak artan risk nedeniyle tüm Avrupa'dan yapılan uçuşlara da uygulanmaya başlayacak. Avrupalı havayolu şirketleri bu konuda deneyimi olan THY'nin çalışmasını izliyor. Edinilen bilgiye göre New York'a uçan Avrupalı şirket New York JFK havalimanı'n da THY'nin uygulamasını inceleyerek hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.

THY HEDEFTEYDİ



ABD'ye yapılan uçuşlardan ciddi oranda pay alan Türk Hava Yolları, Emirates ve Katar Havayolları'nın son yıllardaki başarısı sektöre ilişkin araştırmalarda da görülüyor. Official Airline Guide (OAG)'nin resmi istatistiklerine göre; ABD'deki çeşitli kentlere yapılan en uzun uçuşlar listesinde THY, Emirates ve Qatar Airways ilk 20 içinde bulunuyor. Milli şirket THY, geçtiğimiz yıl taşıdığı 60 milyon yolcunun 3'te 1'ini Atatürk Havalimanı'ndan transit olarak uçurdu. 120 ülkede 296 noktaya uçan THY, birçok olumsuzluktan ötürü direkt uçan yolcu sayısındaki azalmaya rağmen, kayıplarını transit yolcularla telafi etmişti. THY, geçtiğimiz yıl İngiltere'ye iç ve dış transferde toplam 912 bin 728, bu yılın ilk iki ayında ise 130 bin yolcu taşıdı. ABD'ye ise 2016 yılında 984 bin 206, bu yılın ilk iki ayında ise 156 bin 100 yolcuyu transit taşıdı. Rakamlar, THY'nin son iki yılda sadece ABD ve İngiltere'ye taşıdığı aktarmalı yolcu sayısının 2 milyon 53 bin 34 olduğunu ortaya koyuyor. Elektronik cihaz yasağı ile birlikte bu ülkelere doğrudan uçuşlar artık, yolcular için daha çileli hale geldi. Yasak başta 3. havalimanı ve İstanbul merkezli transit hatlar olmak üzere diğer Müslüman ülkelerdeki havayolu şirketlerinin zarar etmesini amaçlıyor.

WASHİNGTON POST: GÜVENLİK DEĞİL EKONOMİK MİSİLLEME

Amerikan Washington Post gazetesi, elektronik cihaz yasağının gerçek nedeninin güvenlik değil, ekonomik misilleme olduğunu yazmıştı.