THY'den flaş meyve sebze hamlesi

Turkish Cargo yetkilileri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinin İzmir görüşmesinde ihracatçılar yıllık ortalama 172 bin ton yaş meyve sebzeyi hava kargoyla göndermek istediklerini belirtti.

Turkish Cargo'dan kapasitenin ve destinasyonların artırılmasını, taşıma maliyetlerinin yüzde 30 ila 50 arasında indirilmesini talep eden ihracatçılar destinasyona göre değişen oranlarda indirim yapılması ve uçak kapasitesinin artırılması konusunda anlaşma sağladı.

FİYATLAR BELİRLENDİ

Türk Hava Yollarının kargodan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli havayolu şirketi oldukları için ihracatçıyı destekleme konusunu önemsediklerini, karşılıklı stratejik çalışma ile hatları ve fiyatları belirlediklerini söyledi.

2016'DA 3 BİN 500 TON

Özen, geçen yıl 3 bin 500 ton taze meyve sebze taşıdıklarını anımsatarak, "Bunu 5 kata kadar çıkarabilecek kapasiteyi, 35 ayrı hatta nasıl sağlarız, fiyatları olabilecek en uygun noktaya nasıl getiririz, bunu konuştuk. Bu hatların büyük çoğunluğu Ortadoğu, Avrupa ve İskandinavya ile Doğu Avrupa'da yoğunlaşıyor." dedi.

2 KARGO UÇAĞI SİPARİŞİ KESİNLEŞTİ

İhracatçılardan söz konusu 35 noktaya yönelik talep toplamaya başlayacaklarını dile getiren Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatçıyı destekleyecek fiyatı ön plana çıkardığımız için bu yıl meyve sebze ihracatında ciddi bir atılım yapacağız. Toplantıda 2018 için THY filosuna katılacak kargo uçaklarıyla ilgili planlarımızı paylaştık. Yeni yatırımla geniş bir kapasiteye ulaşacağız. 172 bin tonluk kapasiteye yaklaşmak için 2 kargo uçağının siparişini kesinleştirdik. Bunlar çok yüksek tonajlı kapasitede uçaklar. Bunları ihracatta en uygun maliyetle en doğru rotada kullanmak için çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki 3-4 yılda azami hava kargo potansiyeline ulaşalım ve Türk ihracatçısı global pazarda iddiasını artırsın."

HAVADA YILLIK 20 BİN TON MEYVE SEBZE

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar da Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında sıçrama etkisi yaptıracak hava kargo konusunda çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, hava kargoda yaklaşık 15 ila 20 bin tonluk ihracatı uygulamaya koyacaklarını dile getirdi.

Fiyat konusunda da anlaştıklarını vurgulayan Seyyar, "Önümüzdeki haftadan sonra ihracatçılarımıza istedikleri noktalara yönelik fiyat listesini sunacağız. Onlar da heyecanla bekliyorlar bu çalışmanın sonuçlarını. Şu an küçük gibi görünen bu çalışma, önümüzdeki yıllarda dev bir kargo operasyonuna dönüşecek." ifadelerini kullandı.

170 BİN TONU AŞABİLİR

Seyyar, ihracatçıdan gelen taleplerle oluşturulan listeye göre yılda ortalama 172 bin ton yaş meyve ve sebzenin hava kargo ile ihraç edilebileceğinin ortaya konulduğunu, bu rakamın gelecekte artacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle sebzede en geç 2 günlük teslimatlar, ürünlerimizin raf ömrünü ve albenisini artıracak. Fiyatlaması da ona göre olacak. Hava kargo pahalı gibi gelse de ürünün raftaki değerini artıracak. Hava kargoya ödenen rakam, üreticimizi ve ihracatçılarımızı çok rahatsız etmeyecek. Bu bağlamda kargo yükü fiyatlamasının bir kısmının desteklenmesi konusunda Ekonomi Bakanlığı ile görüşeceğiz."

Hava kargonun başlamasıyla ihracatta yılda ortalama yüzde 20-30 arasında bir değer artışı beklediklerini kaydeden Seyyar, ürün tazeliğini koruyacağından geri göndermelerin en az düzeye ineceğine dikkat çekti.

Seyyar, şöyle konuştu: "Önceden ihracatçı bir konteyner malı 7-10 gün içinde Avrupa'ya ulaştırıyordu. Bundan sonra rafta yine 7-10 gün içinde satıldı, satıldı, satılmayan kısım yaklaşık 20 günü bulan süreçten dolayı bozulmaya başlıyor, bu da iade riski oluşturuyordu ve ürün geri geliyordu. Aslında başlı başına bu bile artı değer olacak."