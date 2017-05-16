16 Mayıs 2017 altın fiyatları| ve gram altın kaç para oldu

Giriş Tarihi: 16.5.2017 18:32 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 18:46
16 Mayıs 2017 altın fiyatları| Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 140,90 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da 140,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,90 liradan, 927 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 943 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 906 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 924 liradan, 452 liradan alınan Yarım Ziynet 462 liradan, 226 liradan alınan Çeyrek Ziynet 231 liradan satıldı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta 231,00 lira, 943,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 140,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,80 141,00 140,70 140,90
Cumhuriyet Ata Lira 928,00 944,00 927,00 943,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 128,00 132,00 128,00 132,00
Lira(Tam) Ziynet 907,00 925,00 906,00 924,00
Yarım Ziynet 453,00 463,00 452,00 462,00
Çeyrek Ziynet 227,00 232,00 226,00 231,00

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16 Mayıs 2017 altın fiyatları| Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu
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