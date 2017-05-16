16 Mayıs 2017 altın fiyatları| Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 943,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 140,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,80 141,00 140,70 140,90
Cumhuriyet Ata Lira 928,00 944,00 927,00 943,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 128,00 132,00 128,00 132,00
Lira(Tam) Ziynet 907,00 925,00 906,00 924,00
Yarım Ziynet 453,00 463,00 452,00 462,00
Çeyrek Ziynet 227,00 232,00 226,00 231,00